В Беларуси умер самый разыскиваемый убийца России

В Беларуси умер самый разыскиваемый убийца России4
- 22.05.2026, 22:01
- 3,248
Известный на просторах интернета писатель-фантаст жил в Минске по поддельным документам.
Известный на просторах интернета писатель-фантаст Андрей Миллер, несколько лет живший в Беларуси, оказался Семеном Ермолинским – участником банды из Екатеринбурга и одним из самых разыскиваемых преступников России. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По данным издания, Ермолинский сбежал из России в 2012 году, когда начались аресты участников группировки. В Беларуси он жил под именем Андрея Миллера, писал фэнтези, проводил стримы, но почти всегда оставался человеком без лица: его не видели даже многие близкие знакомые.
Миллер писал в жанре dark fiction, постхоррор и темное фэнтези; среди его работ – «Ужасный век», «Красная королева» и «Балканская республика». В описаниях книг фигурируют альтернативная история, вымышленные государства, войны, спецслужбы, терроризм и мрачная фантастика.
Ермолинского называют участником банды Василия Федоровича, которая действовала в Екатеринбурге. По данным следствия, группировка была причастна к похищениям, разбоям и серии жестоких убийств. В России Ермолинский оставался одним из последних скрывавшихся участников банды. После пяти лет безуспешных поисков за информацию о его местонахождении обещали миллион российских рублей.
Как пишет КП, последние годы он жил один в Минске. По словам матери Ермолинского, мужчина заболел коронавирусом, но не стал обращаться к врачам, потому что боялся раскрыть настоящую личность. Когда он перестал выходить на связь, сначала забеспокоились читатели и подписчики. Потом тревогу подняла хозяйка квартиры: жилец просрочил арендную плату и не отвечал на звонки. Женщина пришла в квартиру и обнаружила тело.
При обыске в минской квартире нашли документы на фамилию Миллер, а также настоящий паспорт Ермолинского. Позже личность умершего подтвердила ДНК-экспертиза.
Уже после смерти поклонники творчества Андрея Миллера собрали деньги на памятник. По данным издания, они не знали, кем был человек, чьи книги читали и обсуждали.