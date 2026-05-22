Усик и Верховен провели финальную дуэль взглядов перед историческим поединком в Египте
- 22.05.2026, 22:41
- 1,142
Видеофакт.
В субботу, 23 мая, состоится поединок за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Рико Верховеном.
Накануне боя состоялась официальная церемония взвешивания. Усик, как и во время технического взвешивания, показал рекордный вес в своей карьере — 105,8 кг, Верховен оказался значительно тяжелее украинца — 117,3 кг.
Oleksandr Usyk is a career-heaviest 233.3lbs with Rico Verhoeven at 258.7lbs 💪— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 22, 2026
🎟️ Buy USYK vs RICO HERE --> https://t.co/FoiaUucafv#UsykRico | Glory In Giza | May 23 | @RingMagazine ▪️ pic.twitter.com/J1QvHdvMmw
Также боксеры провели финальную битву взглядов, она длилась примерно полторы минуты. Ни один из соперников не спешил отводить взгляд, поэтому в определенный момент вмешаться пришлось промоутеру Эдди Хирну, который прикрыл рукой глаза Верховену.
Поединок Усик — Верховен состоится 23 мая возле пирамид в Гизе, Египет. На кону будет титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.
Верховен считается одним из величайших кикбоксеров всех времен. Он более 11 лет удерживал титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Glory. На боксерском ринге дебютировал в 2014-м, одолев венгра Яноша Финферу нокаутом во втором раунде. После этого он продолжил карьеру в кикбоксинге.
Усик в прошлом году во второй раз стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, нокаутировав Даниэля Дюбуа в пятом раунде. Впоследствии Александр потерял звание абсолюта, отказавшись от титула WBO.