23 мая 2026, суббота, 0:10
Усик и Верховен провели финальную дуэль взглядов перед историческим поединком в Египте

  22.05.2026, 22:41
  • 1,142
Видеофакт.

В субботу, 23 мая, состоится поединок за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Рико Верховеном.

Накануне боя состоялась официальная церемония взвешивания. Усик, как и во время технического взвешивания, показал рекордный вес в своей карьере — 105,8 кг, Верховен оказался значительно тяжелее украинца — 117,3 кг.

Также боксеры провели финальную битву взглядов, она длилась примерно полторы минуты. Ни один из соперников не спешил отводить взгляд, поэтому в определенный момент вмешаться пришлось промоутеру Эдди Хирну, который прикрыл рукой глаза Верховену.

Поединок Усик — Верховен состоится 23 мая возле пирамид в Гизе, Египет. На кону будет титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Верховен считается одним из величайших кикбоксеров всех времен. Он более 11 лет удерживал титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Glory. На боксерском ринге дебютировал в 2014-м, одолев венгра Яноша Финферу нокаутом во втором раунде. После этого он продолжил карьеру в кикбоксинге.

Усик в прошлом году во второй раз стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, нокаутировав Даниэля Дюбуа в пятом раунде. Впоследствии Александр потерял звание абсолюта, отказавшись от титула WBO.

