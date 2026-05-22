закрыть
22 мая 2026, пятница, 22:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Власти США опубликовали десятки роликов с пришельцами

3
  • 22.05.2026, 22:07
  • 1,606
Власти США опубликовали десятки роликов с пришельцами

Пентагон опубликовал 51 новое рассекреченное видео с НЛО.

Пентагон опубликовал блок секретных файлов об НЛО, состоящий из 51 видео. Об этом говорится на сайте оборонного ведомства.

«Министерство войны публикует вторую порцию рассекреченных исторических материалов, касающихся неопознанных аномальных явлений», — сказано в сообщении.

Большая часть роликов — современные. На одном из видео можно заметить темное пятно посреди светло-серого фона. Судя по ролику, кадры были получены «с помощью инфракрасного датчика, установленного на американской военной платформе» в зоне ответственности Северного командования в 2023 году.

17 мая газета New York Post со ссылкой на бывшего исследователя программ, финансировавшихся ЦРУ, доктора Хэла Путхоффа писала, что Соединенные Штаты якобы обнаружили четыре различных вида инопланетной жизни после крушений НЛО.

Заявление прозвучало в подкасте «The Diary of a CEO», где Путхофф выступил вместе с режиссером фильма «Age of Disclosure» Дэном Фаррой. По словам 89-летнего ученого, люди, участвовавшие в операциях по извлечению объектов после крушений, рассказывали как минимум о четырех отдельных типах существ. При этом он уточнил, что лично не имел прямого доступа к этим материалам, однако доверяет источникам, с которыми общался.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин