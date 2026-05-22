Власти США опубликовали десятки роликов с пришельцами 3 22.05.2026, 22:07

Пентагон опубликовал 51 новое рассекреченное видео с НЛО.

Пентагон опубликовал блок секретных файлов об НЛО, состоящий из 51 видео. Об этом говорится на сайте оборонного ведомства.

«Министерство войны публикует вторую порцию рассекреченных исторических материалов, касающихся неопознанных аномальных явлений», — сказано в сообщении.

Большая часть роликов — современные. На одном из видео можно заметить темное пятно посреди светло-серого фона. Судя по ролику, кадры были получены «с помощью инфракрасного датчика, установленного на американской военной платформе» в зоне ответственности Северного командования в 2023 году.

17 мая газета New York Post со ссылкой на бывшего исследователя программ, финансировавшихся ЦРУ, доктора Хэла Путхоффа писала, что Соединенные Штаты якобы обнаружили четыре различных вида инопланетной жизни после крушений НЛО.

Заявление прозвучало в подкасте «The Diary of a CEO», где Путхофф выступил вместе с режиссером фильма «Age of Disclosure» Дэном Фаррой. По словам 89-летнего ученого, люди, участвовавшие в операциях по извлечению объектов после крушений, рассказывали как минимум о четырех отдельных типах существ. При этом он уточнил, что лично не имел прямого доступа к этим материалам, однако доверяет источникам, с которыми общался.

