«Белавиа» возобновила полеты в Дубай
- 22.05.2026, 21:39
Рейсы запланированы два раза в неделю.
Утром Boeing 737‑8 вылетел из Минска, успешно приземлился в международном аэропорту Дубая, а сейчас направляется обратно в Минск, сообщила авиакомпания.
На начальном этапе рейсы запланированы 2 раза в неделю: по вторникам и пятницам. В июле, по мере повышения спроса, частота полетов будет увеличиваться.
Полеты в Дубай были приостановлены в начале марта из-за военного конфликта на Ближнем Востоке и опасности полетов в районе Персидского залива и Ирана.