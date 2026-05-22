«Белавиа» возобновила полеты в Дубай 22.05.2026, 21:39

Рейсы запланированы два раза в неделю.

Утром Boeing 737‑8 вылетел из Минска, успешно приземлился в международном аэропорту Дубая, а сейчас направляется обратно в Минск, сообщила авиакомпания.

На начальном этапе рейсы запланированы 2 раза в неделю: по вторникам и пятницам. В июле, по мере повышения спроса, частота полетов будет увеличиваться.

Полеты в Дубай были приостановлены в начале марта из-за военного конфликта на Ближнем Востоке и опасности полетов в районе Персидского залива и Ирана.

