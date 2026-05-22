Бывшему замглавы Генштаба ВС РФ ужесточили приговор
- 22.05.2026, 20:51
Суд увеличил срок наказания до 19 лет.
Второй Западный окружной военный суд увеличил на два года срок наказания бывшему заместителю главы Генштаба ВС РФ Халилу Арсланову, ранее приговоренному к 17 годам колонии по делу о получении взятки и особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.
«Окончательное наказание Арсланову Халилу Абдухалимовичу определить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в решении тройки судей.
Кроме того, суд почти в два раза увеличил сумму штрафа — до 60,5 млн рублей.
Также бывшего заместителя главы Генштаба лишили права занимать должности в государственных органах РФ и органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, на срок 10 лет.
В июле 2025 года суд приговорил Арсланова к 17 годам колонии строгого режима. Установлено, что он, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 млрд рублей при поставках портативных радиостанций. По данным суда, он утвердил документы с завышенной стоимостью.
Сам Арсланов назвал выдвинутые против него обвинения надуманными. Он заявил, что радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, «просто не существует».