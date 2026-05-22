22 мая 2026, пятница, 21:12
Полоцкий молочный комбинат банкротится

  • 22.05.2026, 21:01
Его активы планирует купить крупный холдинг.

Полоцкий молочный комбинат оказался в тяжелом финансовом положении и сам подал заявление на банкротство. Этот вопрос рассматривался в Экономическом суде Витебской области, пишет Office Life.

Согласно судебным документам, общая задолженность предприятия составляет более 377 миллионов рублей, из которых около 71 миллиона — уже просроченные долги. Против комбината открыто около 930 исполнительных производств на значительные суммы в разных валютах. При этом все активы предприятия оцениваются примерно в 260 миллионов рублей, и значительная их часть находится в залоге.

На комбинате работает более 1300 человек, и он является важным для города предприятием. Почти полностью (более чем на 99%) он принадлежит государству и выпускает молочную продукцию под разными брендами.

Ранее сообщалось, что это предприятие должно перейти под управление крупного холдинга «Савушкин продукт». Планируется, что холдинг выкупит имущество комбината, вложит около 70 миллионов евро и создаст на его базе современное производство.

На первый взгляд, подача на банкротство выглядит неожиданно, но, скорее всего, это технический шаг, связанный с большими долгами и требованиями законодательства. Сам холдинг «Савушкин продукт» заявляет, что не отказывается от своих планов: он намерен приобрести имущество комбината через аукцион после его оценки в рамках процедуры банкротства.

Суд уже начал процесс банкротства и назначил антикризисного управляющего. Следующее заседание по этому делу запланировано на конец июля.

