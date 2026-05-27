27 мая 2026, среда, 15:49
Рига развернет мобильные группы перехвата дронов на границе с Беларусью

  • 27.05.2026, 15:33
Об этом сообщил представитель латвийской армии.

Латвия усиливает систему противодействия беспилотникам на границах с Россией и Беларусью в ответ на случаи проникновения дронов в воздушное пространство страны НАТО. Об этом сообщил агентству Reuters представитель латвийской армии (перевод — сайт Charter97.org).

В последние недели украинские беспилотники, действующие против объектов в России, несколько раз отклонялись от курса и попадали в воздушное пространство стран Балтии, что вызвало обеспокоенность и рост напряженности в регионе на фоне сомнений в приверженности США коллективной обороне НАТО.

Ранее в Латвии были зафиксированы инциденты с падением дронов. 7 мая два аппарата взорвались на пустом нефтехранилище, а еще один в минувшие выходные упал в озеро после незамеченного пролета через границу.

Похожие случаи произошли и в соседних странах. В Вильнюсе беспилотник вынудил депутатов укрыться в подземном помещении, а в Эстонии НАТО пришлось задействовать истребитель для его уничтожения.

Глава Центра компетенций автономных систем латвийской армии Модрис Каирис сообщил, что в течение ближайших двух недель будут развернуты мобильные группы перехвата дронов. Каждая группа будет включать до четырех военнослужащих и использовать «перехватывающие дроны» для уничтожения целей на дистанции до 10 километров.

При этом он отметил, что полное покрытие 400-километровой границы невозможно из-за ограниченности ресурсов.

Каирис подчеркнул, что одной из ключевых проблем остается сложность идентификации целей в мирное время, поскольку данные радиолокации в странах НАТО засекречены и их передача подразделениям затруднена.

Он также отметил растущую угрозу малых беспилотников, которые сложнее обнаруживать и перехватывать.

«Они уже на несколько шагов впереди систем противодействия», — заявил он.

