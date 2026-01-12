В МИ6 объяснили, как отличить двойников от настоящего Путина 29 12.01.2026, 16:17

37,180

В Кремле зачастую прибегают к услугам дублеров диктатора.

Путин, по оценкам западных экспертов, регулярно прибегает к использованию двойников во время публичных мероприятий, стремясь снизить риск покушений на фоне войны против Украины. Об этом сообщает The Sun.

Применение дублёров, как отмечается, стало частью усиленного протокола безопасности и со временем превратилось в рутинную практику. Бывший глава британской разведки МИ6 Ричард Дирлав подтвердил, что данные украинских спецслужб о появлении двойников Путина на публике заслуживают доверия. По его словам, решение о том, кто именно выходит к аудитории, принимается исходя из уровня потенциальной угрозы.

Западные аналитики связывают ужесточение мер безопасности с полномасштабным вторжением России в Украину. Украинские спецслужбы не раз демонстрировали способность наносить удары по объектам на территории РФ, что, по мнению экспертов, усилило опасения ближайшего окружения Путина. «Он также стал бы целью для украинских беспилотников, если бы они точно знали, где и когда он находится», — отметил Дирлав.

При этом, по словам экс-главы МИ6, во время закрытых встреч и дипломатических переговоров двойники не используются. «Дублёры не применяются на личных встречах, поскольку крайне сложно убедительно имитировать Путина на таком близком расстоянии», — пояснил он. Иная ситуация, по его словам, складывается на массовых и открытых мероприятиях — прогулках, визитах на предприятия или демонстративных поездках, где невозможно полностью контролировать обстановку.

Дополнительный интерес к теме вызвал отчет японской телесети TBS, опубликованный в 2023 году. Эксперты с помощью технологий искусственного интеллекта проанализировали черты лица и особенности движений Путина в разных видеозаписях. Они пришли к выводу, что на параде 9 мая на Красной площади присутствовал сам Путин, тогда как во время визита на Крымский мост годом ранее, вероятно, использовался его двойник. Уровень сходства между ними, согласно исследованию, составил немногим более 50%.

