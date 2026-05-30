Зеленский анонсировал важные переговоры и новые решения для Украины

Зеленский анонсировал важные переговоры и новые решения для Украины1
- 30.05.2026, 17:26
Готовятся оборонные и энергетические шаги.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ключевых приоритетах на ближайшие недели, среди которых ПВО, обмены и поддержка энергетики.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.
По словам Зеленского, во время специального совещания обсудили дальнейшие шаги Украины на дипломатическом направлении и взаимодействие с международными партнерами.
Президент отметил, что украинская сторона почти ежедневно поддерживает связь с представителями президента США и европейскими союзниками. Во время обсуждений особое внимание уделили поставке систем противовоздушной обороны и выполнению уже достигнутых договоренностей.
Среди главных задач на ближайшие недели Зеленский назвал усиление антибаллистической защиты, подготовку двусторонних документов по производству и поставке беспилотников, а также реализацию инициативы Drone Deal с Европейским Союзом.
Кроме того, Украина готовится к ряду важных международных встреч.
«Готовимся к важным переговорам – пока без публичных деталей», - добавил он.
Отдельным вопросом совещания стало продолжение гуманитарного трека. Зеленский отметил необходимость продолжать обмены, по которым уже были достигнуты договоренности, и поручил активизировать работу с партнерами, которые могут способствовать этому процессу.
Также президент анонсировал новые решения в поддержку Украины, в частности в энергетической сфере.
«Будут новые решения в поддержку Украины, в частности нашей энергетики. Финализируем детали», - подытожил Зеленский.