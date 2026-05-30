В России взлетели цены на водку 30.05.2026, 18:08

Несмотря на это, россияне все больше ее пьют.

В России с начала года по состоянию на 18 мая на 12,2% взлетела средняя розничная цена на водку, сообщил ТАСС исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Год к году рост стоимости составил 14,9%, добавил он, не назвав абсолютные значения. По словам Вострикова, ключевая причина резкого удорожания — повышение акцизов на алкогольную продукцию. Помимо акцизных сборов, которые «напрямую отражаются на конечной стоимости товара», на динамику повлияли рост цен на сырье, электроэнергию, удорожание логистики, комплектующих и другие факторы, влияющие на себестоимость.

С 1 января этого года акциз на спиртные напитки крепче 18 градусов вырос с 740 до 824 росс. рублей за 1 л безводного этилового спирта. Также правительство повысило минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 409 рублей за поллитровую бутылку. Согласно данным Росстата, в апреле 2026 года литр водки в среднем по стране стоил 967,32 рубля — это на 15,2% больше, чем годом ранее. В феврале «Коммерсант» писал, что водка стала лидером по темпам удорожания в годовом выражении среди всех отслеживаемых Росстатом категорий.

Несмотря на это, россияне употребляют все больше водки, так как остальной алкоголь тоже стремительно дорожает и его стоимость заметно выше. В апреле розничные продажи водки выросла почти на 3% до 5,97 млн декалитров (дал), следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Как отмечал президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский, хотя МРЦ на водку подскочила на 17%, она все еще стоит дешевле остальных крепких напитков, поэтому потребители переключаются именно на нее. Россияне делают выбор в пользу напитка из-за перехода в режим экономии, добавлял руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

