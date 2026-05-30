Белорусам упростили поиск и покупку лекарств 30.05.2026, 18:47

Появился новый сервис.

Предприятие РУП «Белфармация» разработала новый инструмент для белорусов. Он поможет в решении насущных задач, связанных с лекарствами.

Организация презентовала бот в Telegram под названием @Belpharmacia_bot или «Фармабот», охарактеризовав его как «персональный помощник покупателя».

Через бот любой сможет найти нужные препараты, узнать статус заказа в интернет-аптеке pharmamall.by или же просто найти ближайшую аптеку.

Также сервис предоставит более подробную информацию об оплате, доставке, скидках, акциях, бонусной программе и даже напомнит о приеме лекарств.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com