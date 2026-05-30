30 мая 2026, суббота, 18:58
  • 30.05.2026, 18:47
Белорусам упростили поиск и покупку лекарств

Появился новый сервис.

Предприятие РУП «Белфармация» разработала новый инструмент для белорусов. Он поможет в решении насущных задач, связанных с лекарствами.

Организация презентовала бот в Telegram под названием @Belpharmacia_bot или «Фармабот», охарактеризовав его как «персональный помощник покупателя».

Через бот любой сможет найти нужные препараты, узнать статус заказа в интернет-аптеке pharmamall.by или же просто найти ближайшую аптеку.

Также сервис предоставит более подробную информацию об оплате, доставке, скидках, акциях, бонусной программе и даже напомнит о приеме лекарств.

