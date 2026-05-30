ГАИ выходит на рейды

ГАИ выходит на рейды1
- 30.05.2026, 19:14
В выходные Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах. Под особым вниманием будут не только автомобилисты, но и велосипедисты, а также пользователи средств персональной мобильности.
Наряды ДПС проведут профилактические отработки в населенных пунктах и на автодорогах. Инспекторы будут следить за соблюдением ПДД, безопасностью велосипедистов и пользователей СПМ, а также пресекать грубые нарушения.
Отдельный акцент – на нетрезвых водителях и тех, кто сел за руль без прав. На аварийно опасных участках дорог рейды проведут с участием спецподразделения ДПС «Стрела» МВД.
Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, правила обгона и проезда пешеходных переходов. Также в ГАИ призывают внимательно относиться к перевозке детей.
Велосипедистам и пользователям СПМ напоминают: перед пересечением проезжей части нужно спешиваться и убедиться, что водитель вас заметил и пропускает. В темное время суток важно обозначать себя световозвращающими элементами.