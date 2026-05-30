В YouTube появилась новая функция 1 30.05.2026, 19:42

Она связана со скоростью воспроизведения видео.

YouTube анонсировал новую функцию Auto Speed для подписчиков Premium, которая сможет автоматически изменять скорость воспроизведения видео и подкастов в зависимости от содержания. Технология будет ускорять просмотр во время медленных фрагментов речи и адаптировать скорость на участках с большим объемом информации, чтобы пользователи могли быстрее потреблять контент без потери понимания. Сообщение об этом появилось в официальном блоге сервиса.

Новая функция уже стала доступна подписчикам YouTube Premium на Android и в ближайшие месяцы появится на iOS. Компания отмечает, что Auto Speed позволит более эффективно смотреть и слушать видео, не пропуская важные моменты.

Одновременно YouTube представил режим On-the-go Mode для пользователей Premium. Он предлагает упрощенное управление воспроизведением в фоновом режиме с быстрым доступом к кнопкам перемотки и другим элементам управления. Функция уже доступна на Android и позднее появится на устройствах Apple.

Кроме того, сервис расширил возможности инструмента Ask Music. Теперь пользователи YouTube Music Premium и YouTube Premium в ряде стран смогут получать рекомендации не только музыки, но и подкастов на основе своих интересов, настроения или уже прослушанных шоу.

По данным компании, подкасты остаются одним из самых популярных форматов на платформе: ежемесячно их смотрят более миллиарда пользователей.

