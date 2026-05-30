В Украине начали испытывать человекоподобных боевых роботов 5 30.05.2026, 19:47

Фото: Foundation Future Industries

Их тестируют прямо на передовой в войне против РФ.

Американский стартап Foundation Future Industries связанный с Трампом проводит в Украине испытания своих боевых человекоподобных роботов. Их тестируют прямо на передовой в войне развязанной Россией.

Об этом сообщает CNBS.

Как пишет издание, компания Foundation расположена в Сан-Франциско и занимается робототехникой. Причем она связана с семьей президента США Дональда Трампа.

СМИ отмечает, что как минимум именно этот стартап видит совершенно новое применение человекоподобных роботов. Пока другие компании разрабатывают их, чтобы те складывали большое и наливали кофе, Foundation видит применение технологии в войне или в других потенциально опасных и даже смертельно опасных профессиях.

В частности, компания разрабатывает автономных человекоподобных роботов двойного назначения, предназначенных как для тяжелой промышленности, так и для военных целей.

Ранние прототипы проходят испытания в Украине на предмет потенциального применения в войне. Причем тестируются они именно на поле боя, в реальной войне, которую РФ начала против Украины.

В интервью CNBC гендиректор компании Санкает Патхак заявил, что в основе компании лежит убеждение, что человекоподобная робототехника должна быть направлена на решение важнейших проблем человечества, а не на выполнение домашних обязанностей и оказание услуг.

Стартап поставил перед собой амбициозные цели: Патак планирует увеличить производство до тысяч единиц в этом году и начать испытания на передовой с участием войск США в течение следующих 18 месяцев.

В начале этого года Foundation получила более широкое мировое признание, отправив два своих робота Phantom MK-1 в Украину для пилотной демонстрации. Согласно заявлению компании, это стало первым известным случаем применения человекоподобных роботов в зоне боевых действий.

Продолжающиеся испытания, поддерживаемые правительством США и проводимые совместно с украинскими официальными лицами, были сосредоточены на отработке логистических задач в опасных районах.

Украина стала естественным дебютом, так как война в стране уже превратилась в крупной полигон для испытания робототехники и искусственного интеллекта в боевых условиях. Тут, в частности, наземные роботы используются для доставки припасов на передовую, а автономные и оснащенные ИИ дроны - для нанесения точных ударов и разведки.

По словам Патака, испытания MK-1 в Украине уже доказали потенциал робота для выполнения задач по доставке грузов, что часто подвергает солдат опасности.

Но есть и нюанс. Хоть MK-1 и помогают продемонстрировать полезность базовой технологии, однако они далеко от суперсолдат, неся на борту всего около 20 кг полезной нагрузки. Кроме того, они не имеют водонепроницаемости и достаточного времени автономной работы для массового развертывания.

Foundation планирует в этом году отправить в Украину новых, уже усовершенствованных роботов - Phantom 2. По словам гендиректора, этот робот будет обладать сверхчеловеческими способностями и вдвое большей грузоподъемностю, чем Phantom 1.

Компания Foundation рассчитывает, что результаты ее испытаний в Украине послужат для будущей работы с армией США.

Стартап уже получил государственные контракты на исследования на общую сумму 24 млн долларов на проверку реализации в области инспекции, логистики и обращения с оружием в армии, флоте и военно-воздушных силах.

По словам Патака, переговоры с чиновниками в правительстве сместились с исследований на вопросы масштабирования использования роботов. Он стремится к тому, чтобы Foundation развернула свои технологии в вооруженных силах США и, при необходимости, на передовой в зонах конфликтов в течение следующих 12-18 месяцев.

CNBC пишет, что вышеописанная цель будет достигнута с помощью Эрика Трампа, второго сына Дональда Трампа, который недавно присоединился к компании в качестве главного советника по стратегии.

Представитель Foundation сообщил изданию, что Эрик Трамп был инвестором фирмы до того, как стал ее советником, и говорит, что у обеих сторон было общее видение возвращения производства у США.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com