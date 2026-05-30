ВСУ поразили в тылу полигон бригады РФ, которая совершала зверства в Буче 1 30.05.2026, 20:08

В ночь на 30 мая Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ провели масштабную операцию в оперативной глубине противника, атаковав военные лагеря и полигоны 3-й, 35-й и 36-й армий РФ.

Об этом в субботу, 30 мая, на своей Facebook-странице сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди. В частности, под удар попала российская 64-я отдельная мотострелковая бригада, которая участвовала в военных преступлениях в Буче в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Операцию осуществили пилоты Птахи Мадяра и 413-го отдельного полка Рейд при координации вновь созданного Центра глубинного поражения СБС на расстоянии 70 и 100 километров от линии боевого соприкосновения (ЛБЗ). Всего зафиксировано 21 подтвержденное результативное попадание.

По данным Бровди, под ударом оказались такие объекты оккупантов:

Полигон 36-й армии РФ в Приморском Посаде (временно оккупированная часть Запорожской области), который использовала упомянутая 64-я омсбр 35-й армии. Сейчас подтверждены первые потери врага в этой локации — по меньшей мере 31 военнослужащий (9 ликвидированы, 9 ранены, 13 пропали без вести). Мадяр предполагает, что реальные цифры существенно занижены. Удары на глубине 100 км наносили пилоты 413 оп Рейд.

Полигон 3-й армии РФ Трехизбенка в районе населенного пункта Кряковка (временно оккупированная территория Луганской области). На глубине 70 км от линии фронта отработали пилоты 9-го батальона Кайрос бригады Птаха Мадяра. Потери живой силы врага здесь пока уточняются.

Газовое хранилище в Енакиево (Донецкая область). Объект поразили пилоты 20-й бригады К-2 в составе СБС.

Логистические узлы оккупантов на временно захваченных территориях Донецкой и Луганской областей, где работал отряд 13 бригады Птаха Мадяра.

Кроме ударов по полигонам оккупантов, в ночь на 30 мая Силы беспилотных систем атаковали военные и логистические объекты на территории России и в оккупированном Крыму. В частности, в Таганроге Ростовской области украинские дроны поразили местную нефтебазу, а также уничтожили российский ракетный комплекс Искандер и два дальних противолодочных самолета Ту-142. Кроме того, в СБС сообщили об успешном поражении нефтебазы во временно захваченной Феодосии и танкера российского теневого флота.

