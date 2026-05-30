закрыть
30 мая 2026, суббота, 20:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тейлор Свифт подарила гитару развеселившей ее восьмилетней поклоннице

  • 30.05.2026, 20:39
Тейлор Свифт подарила гитару развеселившей ее восьмилетней поклоннице
Тейлор Свифт

Видео.

Американская певица Тейлор Свифт подарила гитару восьмилетней поклоннице, развеселившей ее своим вирусным роликом. Об этом пишет Page Six.

В апреле маленькая американка Мэдлин бросила бумажный самолетик через забор своему соседу, музыканту Итану Хейсу. Она попросила молодого человека сыграть песню Тейлор Свифт, услышав, как он репетирует на улице.

Фото: Natalie Hulec

26-летний Хейс исполнил хит Свифт 2008 года «Love Story» со своего крыльца, а Мэдлин подпевала ему из окна. Мать девочки, Натали Хьюлек, сняла происходящее на видео и позже выложила ролик в TikTok, где пост быстро набрал почти 4 миллиона просмотров.

@nattdoeshair Pretty sure we hit the neighbor lottery 🫶🥹🎸 #fyp #wholesome #taylorswift #neighborgoals #acousticcover ♬ original sound - nattdoeshair

Видео в конце концов привлекло внимание и самой Свифт. Обладательница «Грэмми» отправила гитары с автографами как Мэдлин, так и Хейсу, а для девочки приложила письмо от руки.

«Я так сильно улыбалась! Посылаю тебе твою собственную гитару на случай, если ты когда-нибудь тоже захочешь научиться играть!» — написала певица.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров