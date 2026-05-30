WP: У Путина не осталось хороших ходов 1 30.05.2026, 20:30

Кремль оказался фактически в «цугцванге», сталкиваясь с растущими военными, экономическими и политическими последствиями войны против Украины.

Развитие украинских дальнобойных беспилотников и изменение характера войны поставили Россию в стратегически невыгодное положение. Российский диктатор Владимир Путин фактически оказался в «цугцванге», когда любой его следующий ход лишь ухудшает положение.

Об этом пишет обозреватель The Washington Post Джордж Уилл.

Автор публикации отмечает, что Украина не только сдерживает российское наступление, но и постепенно переносит боевые действия на территорию самой России.

По данным, приведенным в статье, в марте количество украинских ударов беспилотниками по территории РФ впервые превысило число российских атак через границу, что свидетельствует о расширении возможностей украинских deep strike-операций.

В материале подчеркивается, что, несмотря на продолжение интенсивных боевых действий, территориальные успехи российской армии остаются крайне ограниченными.

В текущем году российские войска смогли захватить лишь около 0,04% территории Украины. Более того, в апреле страна-агрессор даже понесла чистые территориальные потери.

На этом фоне война все больше приобретает черты затяжного позиционного конфликта.

Обозреватель сравнивает нынешнюю линию фронта с позиционной войной времен Первой мировой войны. Сейчас массовое применение беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы и современных средств разведки значительно осложнило масштабные наступательные операции.

В статье также говорится, что регулярные угрозы украинских атак по российской территории заставляют Кремль усиливать меры безопасности.

В частности, Путин все чаще находится на защищенных объектах и ограничивает количество публичных мероприятий и перемещений.

Одновременно Россия вынуждена перераспределять системы противовоздушной обороны между различными регионами страны, что создает дополнительную нагрузку на военную инфраструктуру.

Уилл также обращает внимание на более широкие геополитические последствия полномасштабной войны. Среди них – расширение НАТО, рост оборонных расходов европейских государств и постепенное усиление давления на российскую экономику.

