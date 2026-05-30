30 мая 2026, суббота, 20:55
ФБР провело крупнейшее в истории изъятие криптовалюты

  30.05.2026, 20:25
На $8 млрд.

ФБР сообщило об изъятии рекордных 127 тысяч биткоинов стоимостью более $8 млрд и задержании сотен подозреваемых в рамках международной операции против мошеннических центров и организованных преступных группировок. Крупнейшая конфискация связана с арестом Чен Чжи, главы камбоджийской компании Prince Holding Group, которому предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает Fox News.

По данным ведомства, преступные сети в Азии, Африке и на Ближнем Востоке были ориентированы на граждан США. Среди них упоминается группировка Democratic Karen Benevolent Army, признанная американскими властями транснациональной преступной организацией.

Директор ФБР Каш Патель заявил, что в ходе операций правоохранители освободили около двух тысяч человек, использовавшихся в мошеннических схемах, ликвидировали преступные центры с оборотом свыше $8 млрд и арестовали почти 300 человек. В Дубае были задержаны 275 подозреваемых, шестеро из них будут экстрадированы в США.

