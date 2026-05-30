Сборная Швейцарии третий год подряд вышла в финал ЧМ по хоккею

Сборная Швейцарии третий год подряд вышла в финал ЧМ по хоккею2
- 30.05.2026, 20:01
Швейцария ни разу не побеждала на ЧМ, но пять раз брала серебро.
Сборная Швейцарии победила команду Норвегии со счетом 6:0 в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею.
В составе победителей шайбы забросили Кристоф Берчи (18-я минута), Денис Мальгин (25), Кен Егер (33), Дамьен Риа (37), Нико Хишир (45) и Тео Рошетт (58).
Во втором полуфинале позднее в субботу сыграют команды Финляндии и Канады.
Швейцария ни разу не побеждала на ЧМ, но пять раз брала серебро (1935, 2013, 2018, 2024, 2025). В финале швейцарцы сыграют в третий раз подряд, в прошлом году в решающем матче они уступили США, в позапрошлом — Чехии.
Чемпионат мира, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге, завершится 31 мая.