30 мая 2026, суббота, 20:55
Сборная Швейцарии третий год подряд вышла в финал ЧМ по хоккею

2
  • 30.05.2026, 20:01
  • 1,166
Фото: Getty Images

Швейцария ни разу не побеждала на ЧМ, но пять раз брала серебро.

Сборная Швейцарии победила команду Норвегии со счетом 6:0 в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею.

В составе победителей шайбы забросили Кристоф Берчи (18-я минута), Денис Мальгин (25), Кен Егер (33), Дамьен Риа (37), Нико Хишир (45) и Тео Рошетт (58).

Во втором полуфинале позднее в субботу сыграют команды Финляндии и Канады.

Швейцария ни разу не побеждала на ЧМ, но пять раз брала серебро (1935, 2013, 2018, 2024, 2025). В финале швейцарцы сыграют в третий раз подряд, в прошлом году в решающем матче они уступили США, в позапрошлом — Чехии.

Чемпионат мира, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге, завершится 31 мая.

