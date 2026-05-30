30 мая 2026, суббота, 21:08
Смещенный лидер оппозиции в Турции собрал многотысячный митинг

  • 30.05.2026, 20:51
Озгюр Озель
Фото: CHP

Акция прошла в Анкаре.

В субботу смещенный лидер ключевой оппозиционной политической силы в Турции Озгюр Озель собрал в Анкаре многотысячную толпу своих сторонников.

Об этом сообщает газета Haberhurriyeti.

После обращения к своим сторонникам, которых, по оценкам СМИ, было десятки тысяч, Озель возглавил марш по столице к мавзолею первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

Многотысячная толпа двинулась по улицам, размахивая турецкими флагами и выкрикивая лозунги Республиканской народной партии (CHP). Полиция усилила меры безопасности на месте шествия.

Акция состоялась в поддержку Озеля после того, как 21 мая суд в Турции отменил результаты съезда CHP 2023 года и таким образом аннулировал его избрание председателем ключевой оппозиционной партии. Вместо этого суд восстановил в должности бывшего лидера партии Кемаля Кылычдароглу.

В субботу Кылычдароглу впервые с момента вынесения судебного решения посетил штаб-квартиру CHP и пообещал очистить партию от коррупции.

24 мая в Анкаре вспыхнули столкновения после того, как власти Турции приказали полиции выселить руководство Республиканской народной партии из их штаб-квартиры.

Возвращение на пост бывшего лидера партии Кемаля Кылычдароглу потенциально может подорвать единство CHP в преддверии следующих президентских выборов, которые пока назначены на 2028 год, но, как ожидается, состоятся раньше.

