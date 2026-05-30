30 мая 2026, суббота, 22:57
Впервые за 10 лет в финале Лиги чемпионов идет экстра-тайм

  • 30.05.2026, 21:17
«ПСЖ» и «Арсенал» не выявили победителя в основное время.

«ПСЖ» и «Арсенал» завершили второй тайм финального матча Лиги чемпионов. На табло стадиона в Будапеште горит счет 1:1: за «канониров» в первом тайме забил Кай Хаверц, а во второй половине игры в составе парижан пенальти реализовал Усман Дембеле.

Сильнейший в основное время выявлен не был, поэтому финал перетек в дополнительное время – впереди два дополнительных тайма по 15 минут.

Интересно, что в прошлый раз в финале Лиги чемпионов экстра-тайм был 10 лет назад – в 2016 году. Тогда «Реал» и «Атлетико» тоже сыграли 1:1, и лишь в серии пенальти «сливочные» оказались сильнее своих соседей по Мадриду.

