30 мая 2026, суббота, 22:58
Япония готова возобновить отношения со старым союзником после девяти лет напряженности

  • 30.05.2026, 21:51
  • 1,918
Страны проведут совместные морские учения.

Япония и Южная Корея возобновляют совместные морские поисково-спасательные учения. Как пишет японское агентство Kyodo, это отражает улучшение отношений между странами.

7 июня впервые за 9 лет пройдут гуманитарные учения с участием ВМС Южной Кореи и Морских сил самообороны Японии. Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бак во время встречи с японским коллегой на полях Азиатского саммита по вопросам безопасности в Сингапуре отметил, что учения не проводились с 2017 года.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что для Японии и Южной Кореи важно играть проактивную роль в содействии миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. «В частности, путем усиления сдерживания через альянсы США-Япония и США-Южная Корея, а также через другие формы стратегической координации», – сказал Коидзуми.

Журналисты отметили, что обмен опытом в сфере обороны между двумя странами прекратился после инцидента в декабре 2018 года. Тогда Япония обвинила южнокорейский эсминец в том, что он навел свой радар управления огнем на японский патрульный самолет в исключительной экономической зоне Японии. Сеул опроверг это обвинение.

«Этот конфликт стал основным источником напряженности в двусторонних отношениях и привел к приостановке некоторых оборонных обменов, включая поисково-спасательные учения», – говорится в статье.

Был месяц май
Как победить Путина
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Ложный «моральный эквивалент»
