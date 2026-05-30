«ПСЖ» второй год подряд выиграл Лигу чемпионов 3 30.05.2026, 22:08

Фото: PSG

Парижане по пенальти обыграли лондонский «Арсенал».

Французский «ПСЖ» одолел английский «Арсенал и выиграл Лигу чемпионов сезона-2025/26.

Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

«ПСЖ» в прошлом сезоне завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале миланский «Интер» со счетом 5:0. В текущем сезоне в полуфинальных встречах «ПСЖ» оказался сильнее мюнхенской «Баварии», а «Арсенал» переиграл мадридский «Атлетико».

