Редкую голубую микролуну можно увидеть вечером 30 и 31 мая 2 30.05.2026, 21:41

Для наблюдения не нужны телескопы.

В эти выходные вечером можно увидеть редкое явление — голубую микролуну, сообщает The Guardian.

Голубая луна — это второе полнолуние в одном календарном месяце. Обычно полнолуние случается раз в месяц, но иногда из-за 29,5-дневного цикла бывает и второе. Именно такое явление ожидается в эти выходные.

Существует и «сезонная голубая луна» — дополнительное полнолуние в течение астрономического сезона. В этом случае третье из четырех полнолуний называют голубым.

Микролуна — это полнолуние, которое случается в самой дальней точке орбиты (примерно в 406 тыс. км от Земли). Видимый размер спутника при этом на 14 % меньше суперлуны и примерно на 6 % меньше обычного полнолуния. Но это не означает, что Луна будет выглядеть крошечной.

Голубые луны случаются раз в пару лет, микролуны — два-три раза в год. Голубая микролуна происходит примерно раз в пару десятилетий. Следующее такое событие для Европы ожидается в 2066 году, хотя в США его увидят уже в 2053 году.

Цвет Луны при этом не меняется — голубоватый оттенок она может приобрести только из-за пыли в атмосфере после сильных лесных пожаров или извержений вулканов.

Наблюдать явление лучше всего вечером 30 мая или 31 мая, а пик полнолуния наступит 31 мая в 11:45 по минскому времени. Для наблюдения не нужны телескопы — достаточно ясного неба и места подальше от городских огней. В Северном полушарии спутник будет располагаться низко над горизонтом.

