«Территория России аж до Урала для нас достижима» 1 30.05.2026, 19:09

В ГУР заявили о дронах, которые летят 3,5 тыс. км.

У Украины есть дроны, которые могут летать на 3,5 тыс. км. Об этом сообщил руководитель группы дальнобойных дронов Главного управления разведки (ГУР) с позывным Вектор, его 30 мая процитировал «24 канал».

Комментируя дроновые атаки Украины на объекты страны-агрессора России, военный рассказал об украинском вооружении, благодаря которому удается достигать целей.

Вектор отметил, что украинский дрон «Лютый» является основоположником дипстрайков вглубь РФ, так как это первый дрон, который постоянно начал летать на расстояние более 1 тыс. км. Однако теперь, по словам командира ГУР, у Украины есть беспилотники, способные преодолевать более 3,5 тыс. км.

«То есть любая территория России вплоть до Урала для нас достижима», – рассказал он.

Кроме того, Украина имеет на вооружении реактивные дроны, которые уже зарекомендовали себя и практически выполняют роль полноценных крылатых ракет. Производство беспилотников масштабируется. Военные сил обороны в своих операциях используют различные БПЛА, в том числе и дроны-приманки без боевой части. Вектор отметил, что вооружение постоянно комбинируется, ни одна миссия не повторяется. Все новые разработки тестируются для дальнейшего использования другими подразделениями украинской армии.

