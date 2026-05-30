Украина первой в мире запустила «частную ПВО» 30.05.2026, 18:26

Кто ее придумал и эффективна ли она.

В 2024—2025 годах проблемы с противовоздушной обороной в Украине стали обостряться. Россия увеличила количество атак ударными дронами и модифицировала их таким образом, чтобы сбивать эти беспилотники стало сложнее.

При этом под удары все чаще стали попадать не только военные, но и гражданские объекты в тылу Украины: железнодорожные станции, склады, магазины и логистические хабы.

Киев столкнулся с проблемой нехватки как ресурсов, так и кадров для обеспечения ПВО в глубине территории.

Новая тактика «шахедов» предполагает, что они скапливаются на узком участке для прорыва обороны.

Это привело к тому, что, прорвав оборону, они фактически без помех могли продолжать атаковать любое здание или движущийся объект на территории Украины.

Военное руководство получило задание найти «противоядие».

Частная ПВО: как появилась идея

ВСУ не успевали наращивать потенциал для защиты объектов критически важной инфраструктуры, объясняет Украинской службе Би-би-си заместитель главнокомандующего ВСУ, бригадный генерал Андрей Лебеденко.

Именно в сферу его ответственности входит разработка инноваций в украинской армии, в частности идея «частной ПВО».

«Объектов критической инфраструктуры сначала стало полторы сотни, потом пять сотен, затем, допустим, две тысячи, а потом десять. Это привело к тому, что мы просто не успевали наращивать потенциал по их защите. Стало ясно, что симметричный ответ на эту угрозу не работает. Нужно действовать асимметрично», — отмечает он в интервью BBC.

Тогда и возникла идея привлечь к противовоздушной обороне как можно больше людей, которые по тем или иным причинам не могут быть мобилизованы. Например, женщин, ветеранов, мужчин в возрасте 18—25 лет, бывших военнослужащих с ранениями.

В июне 2025 года кабмин Украины запустил экспериментальный проект по созданию групп ПВО в составе добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). Лица, не подлежащие мобилизации, могли заключить контракт на 3 года и вступить в эти формирования, чтобы принять участие в защите украинского неба. Финансировать эти группы могут местные общины, а не государство.

В ноябре 2025 года эксперимент пошел дальше: правительство разрешило создавать собственные группы ПВО предприятиям всех форм собственности, в том числе и частным.

В марте этого года власти разрешили «временно выдавать» вооружение и боеприпасы «частным ПВОшникам».

В этот момент эксперимент заработал не только в теории, но и на практике.

Проект продлится два года — до 22 ноября 2027 года. По его итогам Министерство обороны Украины должно отчитаться перед правительством о его эффективности.

Как это работает

Чтобы получить право на создание собственного подразделения ПВО, предприятие должно подать заявление в Минобороны Украины. В нем необходимо указать сведения о компании, руководстве, а также информацию о «способности выполнять задачи противовоздушной обороны» (наличие складов, объектов недвижимого имущества для хранения средств противовоздушной обороны и готовность закупать средства ПВО).

Также нужны данные о примерной структуре и составе группы противовоздушной обороны.

Эти «ПВОшники» должны обязательно пройти психиатрическое и наркологическое обследование, не иметь судимостей и ограничений по состоянию здоровья, препятствующих выполнению служебных обязанностей, а также связей с Россией и подсанкционными лицами.

Минобороны Украины рассматривает эту заявку и может дать согласие или отказать.

По данным источников Украинской службы Би-би-си в военном руководстве, по состоянию на середину мая заявки подали около 40 кандидатов. Из них почти 30 получили разрешение от министерства, а около 10 — уже интегрированы в общенациональную систему противовоздушной обороны.

Правда, непосредственно выполняют задачи, то есть несут боевое дежурство, чуть меньше половины из них. Остальные находятся на этапе оформления договоров, закупки оборудования, подготовки личного состава и согласования с командованием Воздушных сил.

И это важный момент.

Дело в том, что частные команды ПВО не действуют самостоятельно, даже если получили полномочия и контракт на охрану объекта.

Координацией действий занимается командование Воздушных сил Украины, которое и дает им координаты целей, доступ к программам мониторинга воздушного пространства и разрешение открыть огонь.

«Силы частной ПВО действуют не автономно, а дополняют возможности Военно-воздушных сил, отвечающих за противовоздушную оборону в стране. Это работает по принципу, схожему с частными охранными компаниями. У нас есть полиция, но порядок поддерживают и о безопасности окружающей среды заботятся также и частные агентства.

По сути, частная ПВО — это фактически частная охранная компания, только она защищает не наземный периметр, а воздушное пространство», — объясняет генерал Лебеденко.

Друзья министра, ветераны войны и коммунальщики

Украинская служба Би-би-си ознакомилась со списком из около 40 предприятий, которые уже подали заявки на создание собственной системы ПВО.

Среди них есть как те, кто рассматривает это как бизнес, то есть планирует предоставлять услуги другим предприятиям, так и те, кто хочет получить такой статус, чтобы организовать противовоздушную защиту собственных объектов.

Среди первых можно назвать такие компании, как «Служба охраны «Гвардия», руководителем которой является ветеран военной разведки Валерий Кочерга, а также ООО «Кармин Скай» (Carmine Sky), руководителем которой в реестрах указан Егор Корниенко.

Он был советником главы Запорожской областной администрации по вопросам цифровизации, а также является другом министра обороны Михаила Федорова. Он подтвердил, что работал в его компании SMM Studio.

«Да, мы работали вместе и учились вместе в университете», — сказал Корниенко в беседе с Украинской службой Би-би-си.

Он отрицает, что Федоров лоббировал или содействовал его компании в получении разрешения на оператора «частной ПВО».

Руководитель «Кармин Скай» подчеркивает, что подал заявление в Минобороны Украины задолго до того, как Федоров стал министром обороны в январе 2026 года.

«Смотрите, государство же само заинтересовано в том, чтобы эта работа велась. Так при чем тут Михаил Федоров», — заявил он, отметив, что Минобороны Украины не имеет «особой связи» с его фирмой и содействует ее деятельности лишь как одному из участников проекта «частной ПВО».

30 марта министр Федоров опубликовал в соцсетях видеозапись об «эффективности частной ПВО», на которой была запечатлена боевая деятельность подразделений «Кармин Скай» под Харьковом и указано название компании.

«Кармин Скай» и «Гвардия» входят в число тех немногих команд, которые не только получили разрешение Минобороны, но и приступили к защите инфраструктуры и уже имеют на счету первые сбитые «шахеды».

Среди прочих организаций и компаний, заинтересованных в том, чтобы стать операторами ПВО, особое внимание привлекает большое количество государственных и коммунальных предприятий.

Например, уже организовали или планируют собственные антидроновые группы администрации морских портов Черноморска, Одессы, Измаила, водоканал и теплоэнерго в Сумах и Львове, конструкторское бюро «Южное» в Днепре.

Среди кандидатов указаны «Укрзализныця», «Укрэнерго», «Винницкая кондитерская фабрика» корпорации Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко.

ПВО: откуда вооружение

Операторы «частной ПВО» могут самостоятельно закупать противодроновые средства, в частности РЭБ, турельные установки, пулеметы и дроны-перехватчики.

Кроме того, они могут закупать и устанавливать собственные радиолокационные средства, которые однако необходимо интегрировать в систему Военно-воздушных сил.

«Кармин Скай», например, делает ставку на дистанционно управляемые турельные установки на базе пулемета M2 Browning.

Они размещаются на специальных вышках вокруг объекта, а управляются оператором, который находится в нескольких сотнях метров от них в бункере или командном центре.

Турели самостоятельно распознают цели и наводятся на них, а оператор подтверждает открытие огня.

В компании «Гвардия» заявляют, что используют для работы дроны-перехватчики, а также располагают собственными мобильными огневыми группами.

«Но это не просто мобильные группы, это серьезная система защиты, включающая в себя как дроны-перехватчики, так и автоматические турели», — объясняет руководитель фирмы Валерий Кочерга.

По его словам, они дополнительно получают вооружение и боеприпасы от государства.

Согласно постановлению кабмина Украины от 2 марта, командование Воздушных сил может принять решение о передаче средств ПВО и боеприпасов «частникам».

«Количество передаваемых боеприпасов определяется совместным решением», — указано в документе.

Для предприятия устанавливается норма критического остатка боеприпасов в размере 50 % от первоначального объема. В случае достижения этой нормы предприятие подает заявку на пополнение.

Боеприпасы и оружие выдаются не на постоянной основе, а подлежат возврату в течение 3 дней после завершения задания.

Руководитель «Гвардии» Валерий Кочерга утверждает, что его компания на время дежурств получала от государства радары, стрелковое оружие и ПЗРК (переносные зенитно-ракетные комплексы).

Бригадный генерал Андрей Лебеденко отмечает, что командование ВСУ «рекомендует» операторам приобретать то или иное оружие или оборудование, но не настаивает на покупке именно этих средств.

«Когда они впервые выходят на позицию, мы даем им базовые знания о том, какие средства необходимы: радиолокационные станции, средства РЭБ, дроны-перехватчики, турели. Мы даем им основу, они осваивают эти средства, а затем уже формируют собственное мнение об их эффективности. Далее мы их уже не сдерживаем. Если мы будем им указывать, что покупать, тогда мы потеряем одно из ключевых преимуществ — свободу выбора. Тогда это будет не частная ПВО», — замечает заместитель главнокомандующего.

Он сообщил Би-би-си, что по состоянию на конец мая операторы «частной ПВО» сбили около 50 дронов, в том числе реактивных «шахедов». И это «очень неплохой результат», отметил генерал.

«Где-то две трети — это юг Украины и район Харькова, где фактически работает большинство этих подразделений», — сказал он.

Сколько все это стоит

Услуги «частной ПВО» могут обходиться в миллионы гривен в месяц, говорят представители компаний, правда, не раскрывая конкретных цифр.

Валерий Кочерга говорит, что убытки предприятий от попаданий дронов, потери продукции и оборудования, штрафных санкций и простоев могут составить до 25 млн гривен, а услуги ПВО обходятся примерно в 2—7% от этой суммы. То есть, подытоживает он, выгода для владельцев очевидна.

«Вы не останавливаете производство во время тревог и не рискуете потерять имущество и сотрудников», — считает руководитель «Гвардии».

По данным Forbes Ukraine, стартовые капитальные инвестиции в охрану одного объекта частной ПВО начинаются от 20 млн грн. В эту сумму входят оборудование, инфраструктура, развертывание системы, работа технических специалистов и операторов. Один из участников рынка оценил стоимость охраны примерно в 10% от стоимости объекта.

Для сравнения: обычная турельная установка на пикап под пулемет M2 Browning в Украине может стоить около тысячи долларов, а дрон-перехватчик — 2 тысячи.

Общая стоимость автоматизированной зенитной установки «Sky Sentinel» составляет около 150 тыс. долларов.

По словам Валерия Кочерги, украинский частный бизнес «очень активно» интересуется услугами операторов «частной ПВО».

«Бизнес все понимает, потому что он считает свои деньги. Потеря объекта из-за прилета дрона обходится гораздо дороже, чем вложения в его защиту».

Другое дело — коммунальные и государственные предприятия, отмечает руководитель «Гвардии», которая занимается охраной коммунального предприятия «Киевводоканал». Он указывает на «бюрократические проволочки» при заключении договоров.

«У некоторых операторов коммунальной инфраструктуры наблюдается несколько инертный и негосударственный подход», — говорит руководитель оператора.

В командовании ВСУ в ответ на вопрос о финансовой стороне сообщили Украинской службе Би-би-си, что не имеют отношения к формированию цены на услуги «частной ПВО» и не отслеживают этот вопрос.

Что может пойти не так

В условиях, когда государство на практике не в состоянии защитить сотни тысяч объектов на своей территории, которая подвергается обстрелу ракетами и дронами, организация «частной ПВО» представляется достаточно эффективным, хотя и временным выходом из ситуации.

Бизнес, уставший восстанавливать уничтоженные мощности после обстрелов, получает механизм для их защиты, пусть и дорогостоящий, а государство — возможность перераспределить свои ограниченные военные ресурсы. Например, вывести часть ПВО из тыловых районов и перебросить их на прифронтовые рубежи.

Украинские власти рассчитывают, что интерес к этой деятельности будет расти и достигнет пика в течение лета.

В перспективе «противовоздушная защита объектов под ключ» может заинтересовать и иностранных клиентов, рассказали Украинской службе Би-би-си в компаниях, получивших разрешение на такую деятельность.

В руководстве Вооруженных сил отмечают, что оказывают содействие этим компаниям и заинтересованы в увеличении их числа.

По словам генерала Андрея Лебеденко, создана служба технической поддержки, которая консультирует бизнес относительно работы ПВО.

«Все для того, чтобы ускорить процесс. Чтобы бизнес не блуждал, как в темной комнате наощупь, не пытался самостоятельно выяснить, как это сделать. В процессе получения лицензий мы оказываем поддержку, связываемся с ними, чтобы на каждом этапе были обеспечены качество, скорость и результат», — обещает он.

Заместитель главнокомандующего отмечает: пока не зафиксировано чрезвычайных ситуаций, связанных с деятельностью «частных сил ПВО», таких как огонь по своим, повреждение гражданских объектов или ранения посторонних людей.

В начале сентября руководство ВСУ и Минобороны планируют подготовить отчет об эффективности эксперимента.

По словам генерала Лебеденко, проект показывает себя как довольно успешный.

«Довольны ли Воздушные силы этим экспериментом? Думаю, да», — говорит он.

