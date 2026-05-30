Сегодня состоится финальный матч Лиги чемпионов 1 30.05.2026, 17:41

«ПСЖ» сразится с «Арсеналом».

Сегодня, 30 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия).

Игра пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт.

Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по Минску.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух встреч победил «Баварию» со счетом 6:5. На аналогичном этапе состязания «Арсенал» по сумме двух матчей победил мадридский «Атлетико» со счетом 2:1.

Победителем розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 стал «ПСЖ». В финале прошлого турнира парижская команда разгромила миланский «Интер» со счетом 5:0.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com