Сегодня состоится финальный матч Лиги чемпионов

Сегодня состоится финальный матч Лиги чемпионов1
- 30.05.2026, 17:41
«ПСЖ» сразится с «Арсеналом».
Сегодня, 30 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия).
Игра пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.
В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт.
Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по Минску.
На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух встреч победил «Баварию» со счетом 6:5. На аналогичном этапе состязания «Арсенал» по сумме двух матчей победил мадридский «Атлетико» со счетом 2:1.
Победителем розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 стал «ПСЖ». В финале прошлого турнира парижская команда разгромила миланский «Интер» со счетом 5:0.