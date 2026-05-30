Около 200 литовских фур еще остаются в Беларуси 30.05.2026, 19:05

Иллюстрационное фото

Возможно, их и не заберут.

По словам главы ассоциации перевозчиков Linava Эрландаса Микенаса, даже спустя более двух месяцев после того, как белорусские власти разрешили задержанным на территории Беларуси литовским фурам вернуться на родину, часть транспортных средств — около 200 штук, — все еще остается в стране, пишет LRT.

По словам Эрландаса Микенаса, в Беларуси осталось не более 200 транспортных средств, включая как сами тягачи, так и полуприцепы. Однако велика вероятность, что эти грузовики уже не вернутся в Литву.

Это связано с тем, что их возвращение экономически невыгодно: плата за хранение очень высокая и в некоторых случаях превышает стоимость самого транспорта. Например, за один автопоезд нужно заплатить около 6 тысяч евро. Поэтому некоторые компании отказываются от своих машин, а другие еще пытаются собрать деньги, чтобы их вернуть.

Дополнительные трудности возникают из-за санкций: чтобы забрать транспорт, нужно произвести платежи белорусской компании, которая находится под европейскими ограничениями, и это может считаться нарушением санкций.

Представитель литовской службы охраны границы сообщил, что с конца марта, когда появилась возможность возврата, в Литву уже вернулось до тысячи грузовиков. Точное число сейчас не называют, так как в последнее время они возвращались очень медленно — всего по несколько машин в день.

Проблема с фурами возникла после того, как в ответ на постоянный запуск из Беларуси в Литву контрабандных воздушных шаров, которые мешали работе вильнюсского аэропорта, литовские власти временно закрыли границу. Тогда белорусская сторона запретила литовским грузовикам двигаться по своей территории и заставила их стоять на специальных стоянках, за которые сейчас требуется оплата. При этом не изменила свою позицию даже спустя длительное время после открытия границы.

Что касается нынешней ситуации на границе, то пункты пропуска работают нормально и без перегрузки. Через них ежедневно проезжает определенное количество грузовиков, но общий поток уменьшился. Очереди значительно сократились: если раньше водители могли ждать сутками, то теперь ожидание обычно занимает всего несколько часов, а иногда очередей нет вообще.

Перевозчики отмечают, что в целом грузовые потоки между Литвой и Беларусью сейчас минимальные, так как значительная часть перевозок перешла на маршруты через Польшу.

