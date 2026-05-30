Антисемитские акции в Европе финансировал Кремль
- 30.05.2026, 15:42
- 1,550
Расследование.
Россия организовывала антисемитские атаки на Западе и внедряла скрытую сеть влияния в Израиле. Об этом говорится в расследовании OCCRP при участии израильского издания Shomrim.
Документы свидетельствуют, что организатором операций выступала высокопоставленная кремлевская чиновница Софья Захарова, которая определяла их цель как создание «когнитивных уязвимостей» у западных стран для их ослабления и дестабилизации.
Ключевой задокументированной акцией стала операция под внутренним кодовым названием «Зеленые синагоги»: Кремль организовал нападение на синагогу и мемориал Холокоста в Париже в 2024 году. Для исполнения операций в Западной Европе наняли граждан Сербии, которые облили зеленой краской музей Холокоста и несколько синагог во Франции, а у Бранденбургских ворот в Берлине возле мемориала жертвам Холокоста разложили пластиковые свиные головы как намеренную антисемитскую провокацию.
Исполнители были задержаны, позднее суд в Париже констатировал, что целью акций было «разжигание религиозной и национальной нетерпимости» между евреями и мусульманами, а также «дестабилизация» Германии и Франции.
Параллельно РФ выстраивала агентурную сеть влияния внутри Израиля, говорится в расследовании. Согласно утечке, окружение Захаровой совместно с российской PR-компанией SDA разрабатывало план создания в Израиле фиктивного «исследовательского института», который нанимал бы местных ученых и интеллектуалов для формирования нужных Кремлю нарративов в обществе. Бюджет первых шести месяцев работы структуры предусматривал $125 тыc., подбор трех израильских соучредителей и аренду офисов в Хайфе. Свидетельств того, что институт был фактически создан, в документах не приводят.