В крупнейшем гуманитарном вузе России решили написать «правильную» историю предков Путина 3 30.05.2026, 14:56

Для составления родословной диктатора ищут специального научного сотрудника.

Российские власти решили написать историю рода президента Владимира Путина. Эту задачу поручили Российскому государственному гуманитарному университету (РГГУ), крупнейшему в стране специализированному вузу такого профиля. В апреле РГГУ опубликовал объявление о поиске научного сотрудника, который займется изучением биографий предков Путина за жалованье в размере 81 990 рублей, обратила внимание «Медуза».

Тема предстоящего исследования формулируется как «Коллективная биография членов рода Путиных в пореформенной России (1861–1917 гг.): переход от земледелия к мелкому городскому предпринимательству». Аналогичная вакансия опубликована на сайте вуза. В ней указано, что заявки от кандидатов принимаются до 10 июня, а договор с исследователем заключается до июля 2027 года. Научны сотрудник будет работать без надбавок и премий, зато предусмотрен ежегодный отпуск.

Ранее ТАСС опубликовал запись из метрической книги за 1879 год, где указывается, что дед Путина Спиридон Иванович был крестьянином и был крещен в храме Вознесения Господня в деревне Дудино под Тверью. Сам Путин ранее заявлял, что его дед родился в Санкт-Петербурге и работал поваром.

«Самая простая семья была: ну что, повар и повар. Но, видно, хорошо готовил, потому что после Первой мировой войны его пригласили на работу в подмосковные Горки, где жили Ленин и вся семья Ульяновых. Когда Ленин умер, деда перевели на одну из дач Сталина, и он там долго работал», — утверждал глава РФ.

В мае кандидат исторических наук Михаил Гершзон отмечал, что предки Путина были крестьянами и сведения о жизни представителей этого сословия обычно не сохраняются в архивах.

