«Возвращаем войну туда, откуда она и пришла»1
- 30.05.2026, 15:18
Зеленский раскрыл результаты атаки на Краснодарский край РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение объекта нефтяной инфраструктуры россиян ООО «Южная нефтяная компания» в городе Армавир Краснодарского края. Удачная операция была осуществлена в ночь на 30 мая воинами Службы безопасности Украины.
Глава Украины заявил, что дальнобойные санкции работают, а война справедливо возвращается туда, откуда пришла. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Новые наши дальнобойные санкции, и это 500 километров от нашей государственной границы. Вполне справедливо возвращаем войну туда, откуда она и пришла», – написал украинский лидер.
Он отметил, что Россия имела возможность давно прекратить агрессию, однако сознательно выбрала путь ее продолжения и затягивания войны, «поэтому очередной объект российской нефтяной отрасли достигнут: Армавир, Краснодарский край».
Президент Украины поблагодарил СБУ за достигнутый результат и подчеркнул, что Украина последовательно реализует стратегию дальнобойного давления на Россию, отвечая на ее действия против государства и украинских граждан.
«Все типы наших санкций – юридические и вполне практические дальнобойные – работают на приближение мира. Спасибо за меткость!» – резюмировал он.
Следует отметить, что «Южная нефтяная компания» является стратегически важным логистическим объектом, который занимается хранением, накоплением и перевалкой нефтепродуктов. Прибыли пораженного объекта составляют миллиарды рублей.
Что предшествовало
В ночь на 30 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу ООО «Южная нефтяная компания» в Армавире Краснодарского края РФ. По предварительной информации, в результате удара была повреждена инфраструктура объекта и возник пожар.
Для ликвидации последствий на место прибыли спасатели, пожарные подразделения и представители силовых структур. На фоне инцидента российские власти просили местных жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию.