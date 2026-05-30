«Возвращаем войну туда, откуда она и пришла» 1 30.05.2026, 15:18

1,854

Владимир Зеленский

Зеленский раскрыл результаты атаки на Краснодарский край РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение объекта нефтяной инфраструктуры россиян ООО «Южная нефтяная компания» в городе Армавир Краснодарского края. Удачная операция была осуществлена в ночь на 30 мая воинами Службы безопасности Украины.

Глава Украины заявил, что дальнобойные санкции работают, а война справедливо возвращается туда, откуда пришла. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Новые наши дальнобойные санкции, и это 500 километров от нашей государственной границы. Вполне справедливо возвращаем войну туда, откуда она и пришла», – написал украинский лидер.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Он отметил, что Россия имела возможность давно прекратить агрессию, однако сознательно выбрала путь ее продолжения и затягивания войны, «поэтому очередной объект российской нефтяной отрасли достигнут: Армавир, Краснодарский край».

Президент Украины поблагодарил СБУ за достигнутый результат и подчеркнул, что Украина последовательно реализует стратегию дальнобойного давления на Россию, отвечая на ее действия против государства и украинских граждан.

Фото: t.me/supernova_plus

Фото: t.me/supernova_plus

«Все типы наших санкций – юридические и вполне практические дальнобойные – работают на приближение мира. Спасибо за меткость!» – резюмировал он.

Следует отметить, что «Южная нефтяная компания» является стратегически важным логистическим объектом, который занимается хранением, накоплением и перевалкой нефтепродуктов. Прибыли пораженного объекта составляют миллиарды рублей.

Карта: Google.maps

Что предшествовало

В ночь на 30 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу ООО «Южная нефтяная компания» в Армавире Краснодарского края РФ. По предварительной информации, в результате удара была повреждена инфраструктура объекта и возник пожар.

Для ликвидации последствий на место прибыли спасатели, пожарные подразделения и представители силовых структур. На фоне инцидента российские власти просили местных жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com