Лукашенко все-таки выпросил аудиенцию у Путина 11 30.05.2026, 15:29

Детали разговора скрывают как в Минске, так и в Москве.

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели рабочую встречу 29 мая на полях саммита Евразийского экономического совета в Астане.

Как информирует пресс-служба белорусского диктатора, беседа правителей Беларуси и России продолжалась «почти полтора часа».

Никаких подробностей, что обсуждалось в время встречи, не сообщается.

Кремлевская пресс-служба также отказалась разглашать детали разговора.

