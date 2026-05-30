Лукашенко все-таки выпросил аудиенцию у Путина

Лукашенко все-таки выпросил аудиенцию у Путина11
- 30.05.2026, 15:29
- 2,394
Детали разговора скрывают как в Минске, так и в Москве.
Александр Лукашенко и Владимир Путин провели рабочую встречу 29 мая на полях саммита Евразийского экономического совета в Астане.
Как информирует пресс-служба белорусского диктатора, беседа правителей Беларуси и России продолжалась «почти полтора часа».
Никаких подробностей, что обсуждалось в время встречи, не сообщается.
Кремлевская пресс-служба также отказалась разглашать детали разговора.