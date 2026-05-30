В пустыне вскрыли сосуд и нашли загадочные сокровища эпохи халифов 30.05.2026, 15:01

Раскопки проводились в Саудовской Аравии.

Археологи в Саудовской Аравии сделали находку, которая может пролить свет на жизнь паломников более тысячи лет назад.

Во время раскопок в историческом районе Дирия исследователи обнаружили глиняный сосуд, наполненный золотыми и серебряными украшениями, а также драгоценными камнями. Возраст клада оценивается примерно в 1200 лет. Об этом пишет LiveScience.

Ученые уже назвали находку «Сокровищами Дирии». По предварительной версии, драгоценности могли принадлежать паломнику, который следовал по одному из важнейших маршрутов хаджа в Мекку и по неизвестным причинам спрятал свои ценности.

Более 100 украшений в одном сосуде

Необычный клад был найден внутри одного из древних зданий во время шестого сезона археологических исследований. Помимо керамики и стеклянных фрагментов, археологи обнаружили керамический горшок, в котором находилось более сотни ювелирных изделий.

Среди находок были золотые украшения, драгоценные и полудрагоценные камни, а также фрагменты окисленной меди. По словам специалистов, изделия отличаются высоким качеством исполнения и свидетельствуют о мастерстве древних ювелиров.

«Одним из важнейших открытий шестого сезона стало обнаружение «Сокровищ Дирии», представляющих собой коллекцию золотых изделий, драгоценных камней и фрагментов окисленной меди», - сообщил эксперт лаборатории Комиссии по охране культурного наследия Саудовской Аравии.

Почему клад оказался под землей

Точная причина захоронения драгоценностей пока остается загадкой. Археологи не могут с уверенностью сказать, кому принадлежали украшения и почему они были спрятаны.

Однако известно, что в VIII веке Дирия находилась на важнейшем паломническом маршруте между Басрой на территории современного Ирака и Меккой. Именно поэтому исследователи предполагают, что владельцем сокровищ мог быть один из паломников.

К какой эпохе относится находка

Радиоуглеродный анализ показал, что поселение в районе находки существовало примерно в 743–753 годах. Это совпадает с началом правления Аббасидского халифата - одной из самых влиятельных исламских держав Средневековья.

Историки отмечают, что именно в этот период исламский мир переживал культурный и научный расцвет, который позже получил название Золотого века ислама.

Раскопки продолжатся

Исследователи уверены, что Дирия хранит еще немало исторических тайн. В ближайшие годы археологические работы на территории древнего поселения будут продолжены.

Специалисты надеются, что новые находки помогут установить происхождение загадочного клада и узнать больше о людях, которые путешествовали по этим землям более тысячи лет назад.

