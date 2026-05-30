Кобринское мороженое покоряет мир

Кобринское мороженое покоряет мир1
- 30.05.2026, 14:08
Фирменный магазин с белорусским пломбиром открылся в Китае.
Кобринское мороженое, любимое многими белорусами, официально добралось и до Китая. Фирменный магазин открылся не где-нибудь, а в Шанхае. Об этом Кобринский маслодельно-сыродельный завод рассказал в своем Instagram, пишет Onliner.
К слову, в Шанхае живут почти 25 миллионов. Так что теперь у миллионов китайцев появился шанс узнать, какой на вкус белорусский пломбир, и сравнить его со своими азиатскими десертами.