Кобринское мороженое покоряет мир 1 30.05.2026, 14:08

1,754

Фото: people.onliner.by

Фирменный магазин с белорусским пломбиром открылся в Китае.

Кобринское мороженое, любимое многими белорусами, официально добралось и до Китая. Фирменный магазин открылся не где-нибудь, а в Шанхае. Об этом Кобринский маслодельно-сыродельный завод рассказал в своем Instagram, пишет Onliner.

Фото: people.onliner.by

К слову, в Шанхае живут почти 25 миллионов. Так что теперь у миллионов китайцев появился шанс узнать, какой на вкус белорусский пломбир, и сравнить его со своими азиатскими десертами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com