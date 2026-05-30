Суд в США обязал удалить имя Трампа из Центра Кеннеди 5 30.05.2026, 14:03

Дональд Трамп

Фото: Reuters

Политик отреагировал.

Федеральный суд в Вашингтоне постановил удалить имя президента США Дональда Трампа из названия Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, признав незаконным решение руководства учреждения о его переименовании.

Об этом пишет The Guardian.

Окружной судья Кристофер Купер постановил, что администрация Трампа должна в течение 14 дней демонтировать все вывески с именем президента и удалить упоминания о «Мемориальном центре исполнительских искусств Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди» из официальных материалов.

В решении суда отмечается, что название Центра Кеннеди закреплено федеральным законом и может быть изменено только Конгрессом. Судья пришел к выводу, что совет учреждения превысил свои полномочия, когда в одностороннем порядке решил добавить имя Трампа к названию культурного учреждения.

Купер также временно заблокировал планы по закрытию Центра Кеннеди на время масштабной реконструкции. По его мнению, руководство учреждения не учло всех последствий такого шага для культурных программ и мемориальной миссии центра.

В ответ Трамп заявил, что будет работать с Конгрессом над передачей центра под другое управление. По его словам, он не заинтересован в дальнейшем участии в проекте, если не будет иметь возможности реализовать собственное видение реформирования учреждения.

Иск в суд подала конгрессвумен от Демократической партии Джойс Битти, которая входит в совет Центра Кеннеди. Она приветствовала решение суда, заявив, что культурное учреждение принадлежит американскому народу, а не отдельным политикам.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com