Суд в США обязал удалить имя Трампа из Центра Кеннеди
- 30.05.2026, 14:03
Политик отреагировал.
Федеральный суд в Вашингтоне постановил удалить имя президента США Дональда Трампа из названия Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, признав незаконным решение руководства учреждения о его переименовании.
Об этом пишет The Guardian.
Окружной судья Кристофер Купер постановил, что администрация Трампа должна в течение 14 дней демонтировать все вывески с именем президента и удалить упоминания о «Мемориальном центре исполнительских искусств Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди» из официальных материалов.
В решении суда отмечается, что название Центра Кеннеди закреплено федеральным законом и может быть изменено только Конгрессом. Судья пришел к выводу, что совет учреждения превысил свои полномочия, когда в одностороннем порядке решил добавить имя Трампа к названию культурного учреждения.
Купер также временно заблокировал планы по закрытию Центра Кеннеди на время масштабной реконструкции. По его мнению, руководство учреждения не учло всех последствий такого шага для культурных программ и мемориальной миссии центра.
В ответ Трамп заявил, что будет работать с Конгрессом над передачей центра под другое управление. По его словам, он не заинтересован в дальнейшем участии в проекте, если не будет иметь возможности реализовать собственное видение реформирования учреждения.
Иск в суд подала конгрессвумен от Демократической партии Джойс Битти, которая входит в совет Центра Кеннеди. Она приветствовала решение суда, заявив, что культурное учреждение принадлежит американскому народу, а не отдельным политикам.