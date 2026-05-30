Белоруска показала, что сделал ее пес с купюрой в 200 рублей

Белоруска показала, что сделал ее пес с купюрой в 200 рублей4
- 30.05.2026, 14:23
- 1,998
Белоруска Надежда выложила в Threads фото того, как ее пес испортил купюру в 200 рублей. Собака погрызла практически весь нижний край банкноты. «Курс пса к рублю крайне невыгоден», — подписала фото Надежда и поинтересовалась у пользователей, случались ли с ними такие истории, пишет «Зеркало» .
Пост девушки просмотрели 38,5 тысячи раз. Под ним — 65 комментариев. В основном, собачников, которые вспоминают, как чудили их питомцы:
«Мой бигль какой-то съел 100 белорусских рублей? Самое смешное, что там лежали и купюры поменьше — от 10 до 50, но она выбрала самую крупную».
«Было. Но не с деньгами, а с оригинальной, довольно дорогой обувью».
«Один раз мой бигль совместно с котом достали конверт, разорвали его — там было 8000 долларов и 100 белорусских рублей. Решили, что 100 рублей им нравятся больше: облизали и покусали их, а 8000 долларов просто разбросали и попускали слюни. Но потом возникли вопросы при сдаче, так как купюры были «залиты».
«Мой, когда ему было месяцев шесть, съел по половинке нескольких пятирублевых купюр — в сумме на 50 рублей. Сходили в банк, поменяли».
«Повредила 100 долларов. Смогла сдать в банк с доплатой и двухмесячным ожиданием».
«Моя скушала паспорт за две недели до отпуска? Благо за доплату сделали за неделю. Мне кажется, в тот момент наш туроператор поседел от количества новых паспортов за год: сначала смена из-за срока, потом из-за замужества, потом — собака».
Можно ли будет заменить такую банкноту?
В комментариях пользователи советовали Надежде пойти в любой банк и обменять купюру. Правда, есть условие: на сайте Нацбанка говорится, что обменять можно, если целой осталось не менее 55% от банкноты.