Лукашенко в Астане поплакался Путину 30.05.2026, 13:58

Фото: AP

Успокаивать диктатора пришлось Пескову.

Россия продвигает унификацию запретительных пошлин на ввоз иностранных машин во всем ЕАЭС, пытаясь защитить от конкуренции свой «АвтоВАЗ», пишет udf.

Александр Лукашенко даже поплакался на эту тему главе РФ.

«Каждый закрылся так, что мышь не проскочит. Ставки утилизационного сбора скоро превысят стоимость самих машин… Зачем мы это делаем? О каком союзе можно говорить?» — заявил Александр Лукашенко, выступая на Высшем Евразийском экономическом совете в Астане.

При этом он напомнил, что при создании союза говорили якобы о совместном привлечении инвестиций в развитие компонентной базы.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал это высказывание:

«Это позиция Александра Григорьевича, ее тоже все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес. Да, и это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне».

В России масштабное повышение ставок утилизационного сбора и изменение правил его расчета произошло 1 декабря 2025 года. Позже решение об увеличении ставок принял Казахстан. В Беларуси ставки утильсбора выросли на 7% в конце апреля 2026 года.

С 1 апреля в России урегулировали ввоз автомобилей через Беларусь, Казахстан, Армению и Кыргызстан. Единая формула утильсбора теперь привязана к показателям Минпромторга, что влияет на конечную стоимость машины для покупателя из России. В начале мая Казахстан ввел «зеркальный» утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России.

