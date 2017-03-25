День Воли в Минске (Видео, онлайн) 12 25.03.2017, 14:01

Власти испугались мирной демонстрации протеста.

Сегодня в Минске проходит акция, посвященная годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Начало мероприятия — в 14-00 у Академии Наук.

Однако милиция оцепила место сбора участников акции и потребовала от людей покинуть территорию. Тем не менее, минчане продолжают собираться в этом районе. Тысячи людей пошли шествием по проспекту Независимости в сторону Октябрьской площади.

14.29

На людей пошел ОМОН со щитами.

14.25

Участница акции заявила журналистам: «Расскажите всем, что сегодня происходит. Это просто вопиюще! Такого никогда просто не было. Мы не можем свободно перемещаться по своему городу».

14.24

Таким образом люди обошли ОМОН, который попытался стать на их пути. Люди кричат «Фашисты!»

14.23

Люди перекрыли движение на проспекте, чтобы перейти дорогу.

14.22

Люди несут на плечах бело-красно-белые флаги. Омоновцам, которые бегут вдоль колонны, участники шествия кричат «Фашисты!».

14.20

Колонна несет бело-красно-белый флаг. Люди скандируют «Ганьба!».

Фото: «Радыё Свабода»

14.19

Колонна из более чем тысячи человек движется в сторону Якуба Коласа.

14.17

Большое количество людей сконцентрировалось на проспекте Независимости возле улицы Петруся Бровки.

14.14

«Власть достала до печенок! Под одеялом хотят нас контролировать каждую минуту. Время Лукашенко ушло и Володя ему не может», - возмущаются люди.

14.10

Периодически на площадке у Академии Наук людей, которым удалось пройти к зданию, задерживают и отводят в стоящие рядом автобусы.

14.05

Люди продолжают прибывать, они ходят по проспекту Независимости. Открыто возмущаются.

Фото: Максим Мирович

14.03

14.02

Люди возмущены действиями властей. Требуют пустить их к зданию Академии наук. Женщина-пенсионерка попыталась достать плакат. На нее набросились омоновцы. Женщина плохо себя чувствует, ей вызвали «скорую».