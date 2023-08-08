Дмитрий Бондаренко: В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир 1 8.08.2023, 16:20

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Фото: Reuters

Нам нужно завершить начатое.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко рассказал Telegram-каналу «Баста!», что для него значит третья годовщина восстания в Беларуси:

- Три года белорусской революции - значимая дата для меня. Несколько лет перед 2020-ым годом мне было стыдно, что я - белорус.

Да, у нас много Героев, достойных людей, но в основной массе люди долгое время демонстрировали трусость. В 2020-ом году настал рассвет над нашей страной. Миллионы белорусов вышли на улицы своих городов.

Да, нам не удалось тогда победить, так как был разрыв между героями, которые многие годы боролись за свободу и большинством, которое было против режима Лукашенко, но предпочитало шептаться на кухнях и отсиживаться в тени.

В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир. Кадры с улиц белорусских городов показывались многие месяцы по всем ведущим телевизионным каналам мира. Но никто за нас наше дело не сделает. Нам нужно завершить начатое. Нужно освободить наших Героев, томящихся в тюрьмах. Выгнать взорвавшуюся банду колхозников и начать путь к настоящей, достойной и свободной жизни в европейской стране.

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