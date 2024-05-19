В Беларуси нашли еще 70 тысяч «тунеядцев» 12 19.05.2024, 12:50

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Милиция составила списки.

Милиция организовала работу по «обеспечению дисциплины и общественного порядка» на объектах агропромышленного комплекса и в целом на селе, сообщили в МВД Беларуси в воскресенье, 19 мая.

Для этого милиционеры специальными группами патрулировали деревни. Итогом стало составление списков безработных сельчан.

Милиция действовала в соответствии с поручением Александра Лукашенко, которое тот отдал 16 апреля на совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли.

«Так, среди внедренных новшеств — патрулирование сельских населенных пунктов мобильными группами строевых подразделений милиции. Такими силами уже отработано более 400 деревень и агрогородков», — рассказали в МВД.

Также в милиции сформировали «списки незанятых в экономике сельчан трудоспособного возраста».

«Таких в стране свыше 70 тысяч человек. Из них более трех тысяч состоят на учете как домашние скандалисты, свыше шести тысяч — ранее судимые. С этими категориями проводится адресная профилактическая работа, в которую вовлечены не только сотрудники милиции, но и другие заинтересованные», — сообщили в МВД.

За месяц милиционеры посетили 700 семей «тунеядцев, в которых воспитываются несовершеннолетние дети либо проживают лица пожилого возраста». В отношении более тысячи граждан направлена письменная информация в комиссии по содействию занятости населения. Как результат — трудоустроены 250 человек.

«Документом предусмотрено привлечение к труду лиц, подвергнутых административному аресту (по их желанию). Заключено более 50 договоров с объектами АПК, в соответствии с которыми уже свыше 400 таких граждан получили временную работу», — рассказали в ведомстве и пообещали, что подобная деятельность будет продолжена.