Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь 25.07.2024, 17:24

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Политолог рассказал об «особом ритуале».

Лукашенко неожиданно отправился к Путину на остров Валаам, где находится известный православный монастырь. Интересен фон этой встречи — после отвода белорусских войск от границы с Украиной росСМИ обвиняли белорусского диктатора в предательстве.

Зачем Лукашенко отправился к Путину? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Не думаю, что для этой встречи есть какой-то особый повод. Что касается декораций для встречи, то они уже встречались на Валааме (встреча состоялась в 2019 году — прим.).

Отмечу, что для Путина посещение Валаама — это особый ритуал, а Лукашенко подстраивается. Я бы сказал, что встречи Лукашенко с Путиным — это особый ритуал.

Только вот для белорусского диктатора — это ритуал выбивания денег, торговли. Может, косвенная связь c нынешней ситуацией и есть, но Лукашенко будет выбивать деньги под какие-то уступки России, совместные новые действия.

Думаю, что если сейчас у Лукашенко на этой встрече получится выбить очередную порцию денег или материальных ресурсов, то он пообещает Путину что-то новое. Например, сделает заявление против Украины или против Запада (тут его хлебом не корми, с радостью).

Интересно, что Лукашенко старается посещать Путина в таком интерьере, где хозяин Кремля более расслабленный. В том числе — летом, посещая святые места или когда Путин на отдыхе. В этих условиях он выбивает новые подачки. Вот такой смысл и этой его поездки.

Других смыслов нет. Тем более, что сейчас Лукашенко еще разыгрывает и карту Китая. Вспомним недавние совместные учения. Знаете, Лукашенко все больше и больше превращается в слугу двух господ: и Москвы, и Пекина. Он пытается играть, мол, «а у меня есть и другой старший друг». Подчеркну, что с Путиным он ведет особую игру. Но сейчас поле для маневра у Лукашенко намного меньше, чем раньше.

Отношения с Китаем стали для Лукашенко таким новым ориентиром, который дает ему некоторые новые возможности, чтобы хоть отчасти ослабить зависимость от Москвы. Он пытается маневрировать, пользуясь неким протекторатом Китая.

Отмечу, что мест для дипломатической активности Беларуси не так много. На днях глава МИД Беларуси Рыженков был в Северной Корее. В ситуации с КНДР, Лукашенко идет по проторенной дорожке Кремля, повторяя путь хозяина, который недавно там уже побывал.

Не думаю что есть какие-то большие резервы и ресурсы для развития отношений между КНДР и Беларусью.

Тем не менее, знаете, может резко будет сказано, но какие-то объедки со стола хозяина (в отношениях с КНДР) Лукашенко может получить. Выходит такой треугольник: Россия будет получать военное оборудование, боеприпасы, оружие от Ким Чем Ына, а компенсировать это Северной Корее будет не только РФ, но и Беларусь.

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