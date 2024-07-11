Андрей Санников: Для Лукашенко всё закончилось 11.07.2024, 16:20

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Андрей Санников

Для белорусов откроются новые «окна возможностей».

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников стал гостем программы «Радыё Рацыя».

Оппозиционный политик рассказал, почему белорусам не нужно постоянно оглядываться на Россию, какие события могут открыть следующее «окно возможностей» для освобождения страны и почему Беларусь ждет европейское будущее.

— В 1994 году прошли первые президентские выборы в Беларуси. 10 июля стало известно, что победил на выборах Александр Лукашенко. Вы в то время работали советником представительства Беларуси в Швейцарии, если я не ошибаюсь. Что вы подумали о таком выборе белорусов?

— Не только подумал, я знал, что это будет катастрофа. Когда работал в Швейцарии, я встречался с некоторыми людьми, которые входили в команду Лукашенко. Тут можно назвать Анатолия Майсеню. Я спорил с ними, а он убеждал меня, что они будут если не управлять, то определять курс, по которому пойдет Беларусь, а не Лукашенко. Я знал, что этого не будет. Поэтому я не «думал», а знал.

— Тогдашние белорусские элиты, не только политические, но и культурные, интеллигенция в целом, у них было общее мнение — выбрали, но он малоопытный провинциал, председатель колхоза — будет год, два, больше не продержится. Было такое мнение, правда?

— Было, потому что прошли первые выборы. Были еще полусвободные выборы в Верховный совет в 1991 году. Считаю, что это были по-настоящему первые выборы, мы столкнулись с этим институтом, были в восторге — мы можем выбирать себе руководство. И поэтому все говорили, что «Сашка долго не продержится». И даже его жена говорила, что «больше чем на два года он никогда не задерживался ни на каком месте».

— Получилось совсем иначе. 30 лет Лукашенко для Беларуси — это 30 лет на ветер. Или можно найти что-то положительное?

— Этот вопрос я очень не люблю и всегда отвечаю, что давайте, когда он закончит, тогда можно будет что-то поискать положительное. Cчитаю, что это сплошная черная полоса, которая отбросила нас даже не на 30 лет назад, а больше.

Если мы посмотрим, что вокруг нас происходит, прежде всего — в Европе, в странах Балтии, в Польше, как люди живут, как они такой рывок совершили, если сравнивать с Беларусью. Очевидно, что если бы не эта позорная война России против Украины, то вообще Европа была бы мощным объединением богатых стран. Она и сейчас является таким объединением, это история успеха, но на это объединение сейчас совершила нападение Россия.

— В этой войне Лукашенко точно определился, против кого он и с кем он. А что самое важное, самое существенное, потерянное при Лукашенко? Что это, по вашему мнению? Ведь тут могут быть совершенно субъективные оценки.

— Наше место в мире — мы потеряли то, что нам принадлежит по праву, мы потеряли свою европейскость, которая должна была укрепляться. Мы потеряли все наши возможности, которые имели вместе с теми же странами Балтии, вместе с той же Польшей.

Может быть, даже больше возможностей имели, чем те страны, которые сейчас являются членами Евросоюза. Мы потеряли будущее, которое мы должны вернуть, чтобы снова стать той Беларусью, которая должна быть в Европе и цивилизованном мире, а не с феодальной Россией.

— Но Беларусь как государство — очень молодое, я имею в виду современную историю, не заглядывая в Великое княжество Литовское. 30 лет белорусской истории — это почти вся история белорусского независимого государства, если не возвращаться в ВКЛ. Потерянное при Лукашенко и из-за Лукашенко, можно ли это вернуть, догонять вслед за соседями?

— Считаю, что после Лукашенко очень быстро мы можем сделать нашу страну, наше государство по-настоящему достойным. Это показал 2020 год, потому что как бы не душил Лукашенко Беларусь и белорусов, мы показали, насколько талантливые и яркие у нас люди есть. Эти люди сейчас были вынуждены выехать из страны. Но я уверен, что большинство из них вернется, если не на постоянное проживание в Беларуси после Лукашенко, то будут помогать стране, потому что откроются возможности, которые будут привлекательными, прежде всего — для белорусов. И в стране, и для тех, кто уехал.

— Раз уж вы затронули тему будущего, то давайте про выборы, которые должны будут пройти в Беларуси в 2025 году. Они произойдут? Найдется отважный контркандидат? Это, как показали последние выборы, очень рискованно — прямой путь или в эмиграцию, или в тюрьму. Ранее, в 2010 году, вы же были также кандидатом, соперником Лукашенко на выборах. Закончилось это тюрьмой. Найдется ли смелый человек через год?

— Нет, выборы закончились в 2020 году, все, больше в Беларуси при Лукашенко не будет никаких выборов, даже местных. И поэтому нельзя никаких надежд связывать сейчас с тем фарсом, который будет устраивать Лукашенко, для которого он сейчас собирает команду, это очевидно. Но ни белорусов, ни людей за границами Беларуси он не сможет обмануть, всё для Лукашенко закончилось. Другие процессы будут.

— Тогда на что надеяться?

— На победу Украины в войне. На то, что надо не только помогать Беларуси, но и сражаться с Россией, отстаивать Беларусь. Вот на это стоит надеяться. А то, что будут возможности и «окна возможностей» будут создаваться и открываться, я в этом уверен.

— Если в России не много чего изменится в результате этой войны, закончится она перемирием, вничью закончится эта война, тогда что? Если не этот Лукашенко, то очередной «лукашенко», если «рука Москвы» будет держаться над Беларусью.

— Нет, нас не должно это пугать. Меня всегда это очень беспокоит, когда нам говорят, что «вы попробуйте, но там же Россия». Ну что Россия? Россия есть, и она будет, и будет негативным фактором, будет угрозой нашей независимости. Не надо обращать на это свое внимание, потому что те, кто не обращал, те же страны Балтии, они сейчас и независимы, и являются полноправными членами НАТО.

А те, кто думал о России, как определенное время власти в Молдове, сейчас где-то в болоте и оказались. Не стоит думать об этом, надо думать, как добыть настоящую независимость и двигаться дальше. Не будет никаких сил у России поддерживать этот режим, который требует денег и насилия.

— А можно ли двигаться дальше, как вы сказали, с теми, кто ранее был в команде Лукашенко, но покинул ее, перешел на светлую сторону баррикад? К чему я, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина сказала про Павла Латушко, что он должен покаяться и не лезть в политику, что-то в этом роде. Я имею в виду не только Павла Латушко, а просто людей, которые…

— Я вам отвечу. Мы считаем, что фальсификации выборов — это преступление, да? Да. Латушко, который занимал должности и министра, и посла, он не только участвовал, он отвечал за эти фальсификации. Ну это же преступление. Через суды они смогут присоединяться к демократическому движению, к оппозиции. А не так, что пришел какой-то ГУПОПиКовец и режимный человек, который работал более 20 лет на этот режим и создавал его, и говорит, что он лидер оппозиции… Такого не должно быть. Мы не избавимся от этого режима, если мы будем обманщиков и преступников принимать за неких лидеров.

— Но вы также были два года заместителем министра иностранных дел. Можно сказать, что два года были в команде Лукашенко. Я понимаю, тут немного иначе, вы ушли очень быстро.

— Я никогда не был в команде Лукашенко.

— Хорошо.

— Лукашенко пришел на то, что я делал. Это он воспользовался теми результатами, которые МИД наработал для Беларуси. Во-первых, он воспользовался договорами, которые мы наработали. Например, те же договоренности с Евросоюзом. Не надо распространять вранье, я никогда не был в команде Лукашенко.

— Это не мы распространяем…

— Это к Лебедько, к Цепкало, но не ко мне.

— Это не мы распространяем, это, скажем так, белорусы иногда обсуждают на всяких форумах, в соцсетях и так далее. «Если Латушко работал, то почему Санников — нет»? Я вижу разницу, Санников заплатил большую цену за себя, свои решения и свою жизнь, это правда.

— Не в цене даже дело. Знаете, когда я мог работать на государство, я работал. А потом понял, что всё, закончился этот период, когда я еще мог договариваться.

Лукашенко пришел, когда я возглавлял делегации Беларуси, то есть он мешал моей работе, но я же имел возможность работать. Когда в 1996 году это всё закончилось, я ушел в отставку накануне референдума, еще раз подчеркиваю.

— Ждем, что будет в 2025 году. Мой гость Андрей Санников говорит, что выборов не будет, время покажет. Спасибо за разговор, всего доброго, доброго дня.

— Всего наилучшего.

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