Польша объяснила, что происходит на границе с Беларусью

Польша объяснила, что происходит на границе с Беларусью2
- 10.07.2024, 15:32
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Польская таможня ввела неофициальную блокаду?
Количество грузовых автомобилей, которые пропускает польская таможня, уменьшилось, но блокады переходов нет, утверждает польская сторона. Об этом заявил на пресс-конференции 10 июля официальный представитель Люблинского отделения налогового управления Михал Дерусь, пишет RMF24.
Дерусь пояснил, что количество оформляемых грузовиков уменьшилось, потому что польская сторона проводит контроль товаров в связи со вступлением в силу новых санкций ЕС.
«Таможенно-фискальная служба проверяет перевозимые товары на соотвествие действующим польским и европейским нормам, что влияет на число оформляемых грузовых автомобилей на грузовом пограничном переходе «Кукурыки-Козловичи» с терминалом в Корощине и на пассажирском пограничном переходе в Тересполе», — сказал Дерусь.
Отметим, что белорусская таможня сообщает о полной блокаде грузового пункта пропуска на границе с Беларусью.