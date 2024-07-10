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Польша объяснила, что происходит на границе с Беларусью

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  • 10.07.2024, 15:32
  • 4,148
Польша объяснила, что происходит на границе с Беларусью

Польская таможня ввела неофициальную блокаду?

Количество грузовых автомобилей, которые пропускает польская таможня, уменьшилось, но блокады переходов нет, утверждает польская сторона. Об этом заявил на пресс-конференции 10 июля официальный представитель Люблинского отделения налогового управления Михал Дерусь, пишет RMF24.

Дерусь пояснил, что количество оформляемых грузовиков уменьшилось, потому что польская сторона проводит контроль товаров в связи со вступлением в силу новых санкций ЕС.

«Таможенно-фискальная служба проверяет перевозимые товары на соотвествие действующим польским и европейским нормам, что влияет на число оформляемых грузовых автомобилей на грузовом пограничном переходе «Кукурыки-Козловичи» с терминалом в Корощине и на пассажирском пограничном переходе в Тересполе», — сказал Дерусь.

Отметим, что белорусская таможня сообщает о полной блокаде грузового пункта пропуска на границе с Беларусью.

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