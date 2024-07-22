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В Польше поставили белорусскому режиму ультиматум

  • 22.07.2024, 11:43
В Польше поставили белорусскому режиму ультиматум

Есть три условия.

Замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна в эфире Radio Zet назвал условия для нормализации отношений с Беларусью. По его словам, польская сторона постепенно созревает, чтобы закрыть границу для движения грузов.

«Есть несколько условий: первое условие — это прекращение гибридных атак на границе, второе условие — освобождение политических заключенных, особенно мы говорим о Почобуте и поляках, и вообще о политзаключенных, и третье — выдача убийцы польского солдата, чтобы он был надлежаще осужден в Польше», — сказал он.

Замминистра отметил, что Польша имеет инструменты для давления на Минск.

«Например, говорим об этом ясно, если не будут выполнены условия, о которых мы упомянули, мы можем задержать транспортировку товаров из Беларуси в Польшу», — сказал он.

Кроме того, по его словам, речь может идти также о расширении санкций.

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