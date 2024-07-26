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Эксперт об ударе по аэродрому «Саки»: Врагу не удалось поднять самолеты в воздух, чтобы их спасти

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  • 26.07.2024, 10:30
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Эксперт об ударе по аэродрому «Саки»: Врагу не удалось поднять самолеты в воздух, чтобы их спасти
архивное фото

Это — результат успешной работы Сил обороны Украины.

На российском военном аэродроме «Саки» во временно оккупированном Крыму после ночной атаки детонируют боеприпасы. Кроме того, могут быть поражены военные самолеты противника. Это — результат успешной работы Сил обороны Украины.

Об этом FREEДОМ сказал спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.

«Сейчас идет доразведка этого удара, но предварительно можно говорить о том, что есть попадание в склад с боеприпасами и, насколько мне известно, сейчас продолжается детонация. Могли быть поражены также несколько вражеских самолетов, которые находятся на этом аэродроме», — сказал он.

Братчук напомнил, что до этого удар по аэродрому Саки наносился еще в январе, и оккупанты, возможно, надеялись, что ударов по нему в обозримом будущем не будет. Как говорит Братчук, они даже не успели поднять самолеты в воздух. Их на аэродроме в последнее время было минимум 16 единиц, речь идет о Су-34 и Су-35.

«Но речь не только о самолетах. Тут надо понимать, на мой взгляд, более глобальный момент. Дело в том, что самолеты — это приятно, когда мы говорим о том, что сбиваются, уничтожаются. Но, на мой взгляд, все-таки главное — это когда уничтожается аэродромная инфраструктура. Потому что это то, что обеспечивает полеты этих самолетов.

Не будет инфраструктуры — не будет взлетов и, тем более, не будет посадок. И как минимум, враг будет перемещать свои самолеты на более дальнее расстояние, например, на территорию уже Российской Федерации, что увеличивает и время подлета, и возможности украинских средств противовоздушной обороны на то, чтобы реагировать в случае вражеской авиационной атаки… И самое главное, наши люди будут иметь больше времени для того, чтобы укрыться в безопасном месте», — прокомментировал Сергей Братчук.

Он также отметил, у Украины достаточно средств собственного производства для ударов по военным объектам оккупантов на территории временно оккупированного Крыма.

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