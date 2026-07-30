Дроны атаковали склад Wildberries в российской Пензе 3 30.07.2026, 8:24

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Вспыхнул мощный пожар.

В ночь на 30 июля беспилотники атаковали российскую Пензу. В сети пишут о попадании в дежурный склад компании Wildberries.

После серии взрывов на объекте разразился пожар. Об атаке ранним утром сообщили OSINT-каналы.

«В Пензе дроны поразили сортировочный центр Wildberries площадью 90 000 квадратных метров. На месте разразился масштабный пожар», — пишут аналитики.

В сети также появились кадры атаки. На видеороликах и фотографиях видно, как на месте поднялся густой чёрный дым.

Местные власти подтвердили нападение на Пензу. Российские СМИ сообщают, что, по словам губернатора региона, в связи с угрозой было эвакуировано не менее 200 сотрудников предприятия.

«По предварительным данным, есть один пострадавший. На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные и сотрудники МЧС, а также правоохранители. На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные борются с огнем», — рассказал губернатор о последствиях обстрела.

В пресс-службе компании заявили, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Однако других подробностей об атаке раскрывать не стали.

Остальные подробности о последствиях атаки на склад Wildberries выясняются. По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 05:00 на месте по-прежнему бушует пожар.

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