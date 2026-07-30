Россия атаковала Львов ракетами: горят многоэтажки 3 30.07.2026, 8:17

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Есть разрушения и пострадавшие.

Ночью 30 июля российская армия нанесла ракетный удар по Львову. Вследствие обстрела в областном центра зафиксированы существенные разрушения, пишет OBOZ.UA.

Целью путинских террористов снова стали жилые дома. О последствиях обстрела в Telegram сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Последствия террора

Львовский городской голова Андрей Садовой сообщил, что ночью 30 июля в городе прогремела серия взрывов. По информации городской власти, зафиксированы повреждения жилых домов.

Позже Садовой уточнил, что после ракетной атаки во Львове горят жилые дома на улицах Патона и Выговского. Продолжается спасательная операция. На месте работают все необходимые службы.

По предварительным данным, по состоянию на 5:50 утра известно о шести травмированных в результате вражеских обстрелов на двух локациях города.

Ближе к 7:00 утра число пострадавших в результате ракетной атаки по Львову возросло до 15 человек, из них 14 – госпитализировали.

В областной военной администрации заявили, что под руинами остаются люди. Спасатели делают все, чтобы как можно быстрее освободить их.

Из-за перекрытия улицы Патона общественный транспорт курсирует с изменениями. Автобусы в обоих направлениях едут через ул. Городоцкую до Мотозавода, далее – на ул. Выговского. Троллейбусы №23 и №30 временно не курсируют.

Спасательная операция во Львове

По информации ГСЧС, во Львове в результате ракетного удара 8 человек травмированы и 7 спасены. В городе зафиксировано несколько попаданий. Повреждены 2 многоэтажных жилых дома и нежилых сооружений.

В местах попадания возникли пожары. Подразделения ГСЧС ликвидируют очаги возгораний и последствия атаки. На местах работают все экстренные службы.

Последствия атаки

Из-под завалов дома, разрушенного российским ударом, спасли мужчину и ребенка. Ранее мать пострадавшей Ольга рассказала, что ее зять и шестилетний внук оказались под завалами. По ее словам, семья обычно ходит в укрытие, но в этот раз не успели.

Напомним, в ночь на 30 июля страна-агрессор Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами. В столице раздалась серия взрывов, после которых вспыхнули пожары. Известно как минимум об одном погибшем.

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