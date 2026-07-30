Белорусские банки вводят очередные новшества в отношении карточек
- 30.07.2026, 8:31
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Стало известно, что меняется для клиентов.
У некоторых банков появились новшества в отношении карточек. «Зеркало» рассказывает подробности, что меняется для их клиентов.
«Нео Банк Азия» с 29 июля ввел изменения по текущим счетам, к которым привязаны карточки. Он прописал, что будет закрывать их не позднее «банковского дня, следующего за днем истечения 30 календарных дней со дня принятия заявления».
«Белагропромбанк» с 1 сентября изменит размер комиссии по некоторым услугам по карточкам. Это затронет в том числе просмотр баланса в банкоматах других финучреждений, а также разблокировку «пластика», если трижды ввести неправильный пин-код.
«Белгазпромбанк» с 31 августа пересмотрит размеры процентов, которые начисляет по текущим счетам физлицам, к которым привязаны карточки.
У «Технобанка» появились новые партнеры по карточке «ЗОЖ». Среди них — тренажерный зал Valhalla Gym Club, студия фитнеса LeFit, батутная арена Hero Park, салон красоты Good ЛАК.
«Сбер Банк» объявил, что с 24 августа обновит условия обслуживания физлиц. Есть новшества и по «пластику». «Уточнены права сторон и ответственность в части получения наличных денежных средств с использованием счета и карточки, в том числе в иностранной валюте», — сообщает финансовое учреждение.