закрыть
30 июля 2026, четверг, 9:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские банки вводят очередные новшества в отношении карточек

  • 30.07.2026, 8:31
  • 1,996
Белорусские банки вводят очередные новшества в отношении карточек

Стало известно, что меняется для клиентов.

У некоторых банков появились новшества в отношении карточек. «Зеркало» рассказывает подробности, что меняется для их клиентов.

«Нео Банк Азия» с 29 июля ввел изменения по текущим счетам, к которым привязаны карточки. Он прописал, что будет закрывать их не позднее «банковского дня, следующего за днем истечения 30 календарных дней со дня принятия заявления».

«Белагропромбанк» с 1 сентября изменит размер комиссии по некоторым услугам по карточкам. Это затронет в том числе просмотр баланса в банкоматах других финучреждений, а также разблокировку «пластика», если трижды ввести неправильный пин-код.

«Белгазпромбанк» с 31 августа пересмотрит размеры процентов, которые начисляет по текущим счетам физлицам, к которым привязаны карточки.

У «Технобанка» появились новые партнеры по карточке «ЗОЖ». Среди них — тренажерный зал Valhalla Gym Club, студия фитнеса LeFit, батутная арена Hero Park, салон красоты Good ЛАК.

«Сбер Банк» объявил, что с 24 августа обновит условия обслуживания физлиц. Есть новшества и по «пластику». «Уточнены права сторон и ответственность в части получения наличных денежных средств с использованием счета и карточки, в том числе в иностранной валюте», — сообщает финансовое учреждение.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко
Кульминация народной борьбы против империи
Кульминация народной борьбы против империи Сергей Наумчик
Что на самом деле сказал Токаев
Что на самом деле сказал Токаев Константин Эггерт