Эстония получит эшелонированную ПВО 30.07.2026, 8:39

Премьер-министр страны раскрыл подробности.

Премьер-министр Кристен Михал после встречи с президентом Аларом Карисом на заседании Совета по гособороне сообщил, что в ближайшие годы система противовоздушной обороны Эстонии станет эшелонированной, и государство инвестирует в средства противодействия дронам более 200 млн евро. Кроме того, в составе Сил обороны будет создана бригада противовоздушной обороны, пишет err.ee.

«В ближайшие годы Эстония создаст эшелонированную систему противовоздушной обороны и введет постоянную боевую готовность. Для обнаружения малых дронов на восточной границе будет создана эшелонированная позиция по обнаружению и противодействию дронам, в которую будет инвестировано около пяти миллионов евро», - сказал Михал.

«Система противодействия и наблюдения за дронами, создаваемая на основе опыта Украины, согласно текущим планам, охватит восточную границу и четыре крупнейших города Эстонии. Этот план включает различные проекты и ассигнования, в рамках которых планируется инвестировать в общей сложности более 20 миллионов евро», - добавил премьер-министр.

По словам Михала, система, создаваемая для соответствия целям мирного времени, должна начать функционировать не позднее конца 2027 года.

Он добавил, что для развития эшелонированной противовоздушной обороны в Силах обороны будет создана бригада противовоздушной обороны, которая укрепит возможности ПВО как средней, так и малой дальности.

«В ближайшие годы в Эстонию поступят приобретенные нами системы ПВО средней дальности IRIS-T, а также дополнительные партии уже имеющихся систем ПВО ближней дальности Mistral и Piorun. Помимо инвестиций во внутреннюю безопасность, на ближайшие четыре года в составе оборонных инвестиций на расширение возможностей по противодействию дронам запланировано около 364 млн евро. Из них 214 млн евро направлены на закупку и развитие систем слежения за дронами и средств противодействия им, а остальная часть - на развитие ударных возможностей», - сказал Михал.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время в распоряжении Сил обороны для обнаружения и отражения дронов имеются пулеметы калибра 12,7 мм, зенитные пушки калибром 23 мм, зенитные ракеты Piorun и Mistral.

Принципы противодействия дронам в мирное время

Михал отметил, что в мирное время Эстония при защите своей территории от дронов руководствуется принципами, которые как можно меньше нарушают повседневную жизнь людей и функционирование общества.

«Таким образом, при отражении дронов необходимо учитывать, чтобы используемые средства противодействия дронам не наносили ущерба людям при падении на землю. Кроме того, в мирное время, чтобы избежать эскалации, у границы не ведется стрельба из боевого оружия в направлении соседней страны», - сказал Михал.

Он подчеркнул, что в условиях войны действуют другие правила и используются другие средства.

«Частью защиты эстонского воздушного пространства является постоянное наблюдение за воздушным пространством, картина которого является частью общей картины воздушной обстановки НАТО. В Эстонии и Литве в рамках миссии НАТО по обеспечению безопасности воздушного пространства действуют истребители наших союзников. За нашим воздушным пространством ведут наблюдение как Департамент полиции и погранохраны, так и Силы обороны, чьи радиолокационные изображения интегрированы. В мирное время Силы обороны поддерживают в постоянной боевой готовности радиолокационные станции ВВС, предназначенные для обнаружения летательных аппаратов», - сказал Михал.

Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время Эстонии не угрожает непосредственная военная опасность и ни один из дронов, попавших на территорию Эстонии до сих пор, не имел целью нанесение ударов по объектам в Эстонии. «Такие дроны попадают в Эстонию в качестве непреднамеренного побочного эффекта агрессивной войны, которую ведет Россия, и оборонительных действий Украины», - сказал он.

27 марта Государственная канцелярия направила на согласование законопроект, расширяющий возможности по наблюдению за беспилотными летательными аппаратами и борьбе с ними в мирное время. Законопроект устраняет, в частности, существующие препятствия при защите объектов государственной обороны или инфраструктуры поставщиков жизненно важных услуг.

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