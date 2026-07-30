Сколько минут недосыпа приводят к набору веса? 30.07.2026, 8:47

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Неожиданное открытие ученых.

Ученые из Колумбийского университета провели уникальное исследование, чтобы выяснить влияние легкой нехватки сна на физическое состояние взрослого человека. Результаты эксперимента продемонстрировали, что даже незаметное ежедневное недосыпание запускает в организме процессы, непосредственно ведущие к накоплению лишних килограммов.

Об этом пишет Daily Mail.

Как проходил научный эксперимент

В недавнем исследовании приняли участие около ста взрослых добровольцев, обычно имеющих нормальный здоровый сон продолжительностью от семи до восьми часов. Половину этих людей ученые попросили изменить свой привычный график и спать ровно на восемьдесят минут меньше каждую ночь в течение шести недель.

Чтобы имитировать типичное для многих людей недосыпание, участники эксперимента ложились спать позже обычного, но просыпались в свое стандартное утреннее время. В конце шестой недели команда исследователей зафиксировала, что участники с ограниченным сном набрали почти полкилограмма веса, в то время как масса тела контрольной группы осталась совершенно неизменной.

Последствия хронического недосыпания

Исследователи также обнаружили, что участники с ограниченным сном зафиксировали почти на двадцать минут меньше физической активности в течение дня, несмотря на то, что они не спали дольше. Предыдущие научные работы уже показывали, что потеря четырех и более часов отдыха приводит к ожирению, но это исследование впервые доказало опасность даже легкой ежедневной нехватки сна.

«Хотя увеличение веса примерно на полкилограмма, которое наблюдается при умеренном сокращении сна, не чрезмерно, важно помнить, что это происходит всего за шесть недель», — отметил главный автор исследования, диетолог Фарис Зурайкат.

Эксперт подчеркнул, что их исследование специально разработано для точной имитации тех моделей нарушенного сна, с которыми большинство взрослых людей сталкивается хронически в своей повседневной жизни.

«Если экстраполировать это на целый год, мы ожидаем, что потеря менее полутора часов сна за ночь может привести к клинически значимому увеличению веса», — пояснил ученый.

Скрытая угроза для здоровья

Ученые пока не могут назвать точную причину столь быстрого набора веса, но предполагают, что хроническое сокращение сна серьезно вмешивается в работу гормональной системы. Нехватка ночного отдыха провоцирует резкое повышение уровня гормона голода лептина, что подсознательно заставляет людей употреблять в пищу гораздо больше пищи в течение дня.

«Наше исследование показывает, что получение адекватного сна может помочь снизить риск увеличения веса и состояний, связанных с ожирением, таких как сердечные заболевания и диабет», - подчеркнула руководительница исследования, диетология Мари-Пьер Сент-Онж.

Кроме риска набрать лишние килограммы, систематическая потеря даже нескольких десятков минут сна повышает вероятность развития деменции. Полноценный ночной отдых является жизненно важным физиологическим процессом, позволяющим телу и мозгу эффективно восстанавливаться, а также очищаться от опасных токсичных белков.

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